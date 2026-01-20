광주 남구의회, '행정통합 조속 추진 촉구' 결의안 채택

광주 남구의회가 제317회 임시회 제1차 본회의에서 박용화 의원이 대표 발의한 '광주전남 행정통합 조속 추진 촉구' 결의안을 채택했다. 광주 남구의회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주 남구의회는 제317회 임시회 제1차 본회의에서 박용화 의원이 대표 발의한 '광주·전남 행정통합 조속 추진 촉구' 결의안을 채택했다고 20일 밝혔다.

박 의원은 "수도권 집중 심화로 대한민국은 지방 소멸의 위기에 직면해 있으며, 광주와 전남 또한 인구 감소와 지역 경제 침체, 재정 여건 악화 등 복합적인 어려움을 겪고 있다"며 "기존 행정체계만으로는 이러한 위기에 효과적으로 대응하는 데 한계가 있다"고 지적했다.

이어 "정부의 5극 3특 정책에 맞춰 추진 중인 광주와 전남의 행정통합은 단순한 행정구역 개편을 넘어 초광역 협력을 통해 지역 경쟁력을 강화하고 국가균형발전 선도를 위한 시대적 요구이자 미래를 위한 전략적 선택이다"며 "행정통합이 인공지능(AI), 에너지 대전환, 반도체 산업 등 국가 미래 산업에 대한 대응 역량을 높이고, 교통·문화·복지 등 다양한 분야에서 시너지 효과를 창출해 주민 삶의 질을 실질적으로 향상시킬 수 있는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

특히, "남구는 에너지밸리 산업단지와 문화교육특구를 보유한 광주·전남 남부권의 핵심 거점"이라며 "행정통합을 통해 남구의 첨단 에너지 산업이 전남의 풍부한 재생에너지 자원과 결합해 경쟁력을 확보하고, 교육 인프라 또한 전남 전역으로 확장돼 인재 양성의 요람으로 거듭나는 기회가 될 것"이라고 강조했다.

남구의회 의원들은 ▲광주·전남이 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 행정통합을 중단 없이 추진할 것 ▲정부와 국회가 통합 지방정부로서 실질적인 자치권 확대를 보장하는 '광주·전남 통합 특별법'을 조속히 제정할 것을 촉구했다.

아울러 의원들은 남구의회가 기초의회 차원에서 정책 대안을 지속적으로 제시하고, 광주·전남 행정통합의 성공을 위해 시·도 의회와 적극 협력할 것을 다짐했다.





