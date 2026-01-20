스틱인베 주인 바뀐다…도용환 회장, 미리캐피탈에 지분 매각

보유지분 13.5% 중 11.4% 매각

기존 최대주주 미리캐피탈은 지분 25% 확보

국내 사모펀드(PEF) 운용사 1세대인 스틱인베스트먼트 스틱인베스트먼트 026890 | 코스피 증권정보 현재가 10,060 전일대비 930 등락률 +10.19% 거래량 283,998 전일가 9,130 2026.01.20 15:30 기준 관련기사 얼라인 "스틱인베 밸류업, 방향성 맞지만 세부내용 부족"[특징주]스틱인베, 기업가치 제고 계획 발표에…11%↑얼라인 요구 응답한 스틱인베…"자사주 소각·지배구조 개선" 전 종목 시세 보기 close 를 창업한 도용환 회장이 보유 지분 대부분을 미국 운용사 미리캐피탈에 매각한다.

20일 스틱인베는 도 회장이 보유하고 있는 보통주 11.44%(476만9600주)를 미리캐피탈의 '미리 전략 신흥시장 펀드(The Miri Strategic Emerging Markets Fund LP)에게 양도하는 계약을 이날 체결했다고 밝혔다. 계약금액은 약 601억원으로 주당 가격은 1만2600원이다. 이날 종가 1만60원 대비 25.2% 높은 가격이다.

이로써 미리캐피탈의 지분율은 기존 13.48%에서 24.92%로 두 배 가까이 오르게 된다. 기존 최대주주 지위는 변함없지만 보다 확실한 지분을 확보한 셈이다. 도 회장의 지분율은 13.46%에서 2.02%로 줄어든다.

도용환 스틱인베스트먼트 회장 AD 원본보기 아이콘





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>