"EU 대변인, 대미 보복관세 내달 7일 시행될수도"

美 겨냥 관세 패키지 6개월 유예

연장 안 할 시 내달 6일 만료

트럼프, 나토 사무총장과 전화통화

유럽연합(EU)이 그동안 유보해온 930억유로(약 160조원) 규모의 미국산 상품에 대한 관세 패키지를 이르면 다음 달 7일 시행할 수 있다고 올로프 길 EU 집행위원회 대변인이 밝혔다고 월스트리트저널(WSJ)이 19일(현지시간) 보도했다.

3D 프린터로 제작된 도널드 트럼프 미국 대통령 미니어처 모델과 유럽연합(EU) 깃발에 '관세(Tariffs)'라는 단어가 적혀있다. 로이터연합뉴스

EU 회원국들은 지난해 7월 이러한 관세 패키지를 승인했지만, 미국과의 무역 협상을 마무리할 시간을 벌기 위해 집행을 6개월간 유예했다. 이후 미국과의 무역 협상이 타결되자, 지난해 8월7일부터 관세 패키지 집행을 보류했다.

길 대변인은 EU 집행위가 유예 조치를 연장하는 선택권을 갖고 있지만 연장하지 않으면 유예 효력이 다음 달 6일 자동만료된다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국의 그린란드 병합에 반대하는 유럽 8개국에 내달 1일부터 10%, 6월1일부터 25%의 관세를 부과하겠다고 밝힌 바 있다.

EU는 대응방안 마련에 고심 중이다. EU는 지난 18일 벨기에 브뤼셀에서 열린 관세 대응 긴급회의에서 2023년 도입 이후 한 번도 사용한 적 없는 통상위협대응조치(ACI) 발동을 논의했다. '무역 바주카포'라고 불리는 ACI는 EU나 회원국을 강제적으로 위협하는 제3국에 서비스, 외국인 직접 투자, 금융 시장, 공공 조달, 지식재산권 등의 무역을 제한하는 조치다.

한편 트럼프 대통령은 20일 마르크 취터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 그린란드 문제와 관련해 전화 통화를 했다고 밝혔다. 그는 이날 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 "매우 좋은 전화 통화를 했다"며 "모두에게 매우 분명히 말씀드렸듯이 그린란드는 국가 안보 및 세계 안보에 필수적"이라고 적었다. 그는 또 "이 문제에서 뒤로 돌아갈 수 없다는 점에 모두 동의한다"며 그린란드 문제에서 물러서지 않겠다는 점을 분명히 했다.





