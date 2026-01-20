산업은행, 하노이지점 설립 본인가 획득

베트남 중앙은행, 5년 만 외국계 은행 발급

산은, 신청 6년 만 성과…"베트남 파트너 진입"

한국산업은행은 지난 14일(현지시간) 베트남 중앙은행으로부터 외국은행 지점 설립 절차 최종 단계인 하노이지점 설립 본인가를 획득했다고 20일 밝혔다.

산업은행은 2019년 7월 지점 설립 인가를 신청한 지 약 6년 반 만에 본인가를 받았다.

베트남중앙은행은 2021년 이후 5년 만에 처음으로 외국계 은행 앞에 라이선스를 발급했다.

산업은행은 이번 본인가 획득으로 베트남 금융당국 감독 아래 영업과 금융업무 수행을 할 수 있게 됐다.

산업은행은 두 차례 양국 정상회담, 총리회담, 금융당국 및 외교부 고위급 면담 등 한국 정부의 전방위적 외교적 지원, 산업은행의 부단한 노력 덕분에 이룬 성과라고 의미를 부여했다.

산업은행은 재무건전성, 국제금융업무 수행 능력, 내부통제 및 리스크 관리 체계, 중장기 경영 안정성 등에서 전반적으로 베트남 당국의 종합적이고 최종적인 신뢰를 확보했다고 설명했다.

산업은행은 하노이지점을 통해 기업금융, 투자금융, 프로젝트파이낸싱(PF) 등 정책금융기관 강점을 살린 금융 서비스를 제공하고, 양국 간 금융·산업 협력의 실질적 기반을 확대해 나갈 계획이다.

산업은행 관계자는 "이번 본인가는 단순한 지점 개설 승인을 넘어 베트남 금융시장에 장기적·제도적 파트너로 공식 진입했음을 의미하는 결정적 이정표"라며 "하노이지점을 통해 국내 기업의 해외 진출을 안정적으로 지원하고 베트남 경제 발전에 기여하겠다"고 말했다.





