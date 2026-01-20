본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

울주군, 12개 읍면 순회 ‘주민과의 대화’ 나서

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.20 16:21

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

군정 주요부서 현장 동행

생활 현안 즉석 소통 강화

울산 울주군이 새해를 맞아 20일부터 28일까지 지역 12개 읍면을 순회하며 주민과의 대화를 진행한다.


이번 주민과의 대화는 군수가 직접 지역 주민을 찾아 새해 인사를 전하고, 지역 현안과 생활 불편 사항에 대한 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 마련됐다.

첫 일정은 20일 상북면을 시작으로, 12개 읍면 행정복지센터에서 순차적으로 진행될 예정이다.

울주군이 상북면 ‘주민과의 대화’를 열고 기념촬영하고 있다. 울주군 제공

울주군이 상북면 ‘주민과의 대화’를 열고 기념촬영하고 있다. 울주군 제공

AD
원본보기 아이콘

각 행사에는 이장과 주민자치위원, 지역 단체 관계자, 일반 주민 등 100여명이 참여해 신년 인사와 함께 군정 운영 방향을 공유하고 다양한 의견을 나눈다. 행사는 신년 인사, 2026년 달라지는 행정 안내, 이장 공로패 전달, 신년 떡 커팅, 주민 의견 청취 등의 순서로 진행되며, 주민 누구나 자유롭게 의견을 제시할 수 있는 열린 소통의 장으로 운영된다.


올해는 '군청을 주민 곁으로 그대로 옮겨온다'는 취지에 따라 군정 주요 부서가 현장에 함께 참석한다. 국장급 간부 6명과 관련 부서장 10여명이 직접 주민들과 만나 질문에 답하고, 생활 속 불편 사항에 대해 즉석에서 설명과 안내를 제공할 계획이다.


울주군은 이번 주민과의 대화를 통해 접수된 의견을 체계적으로 정리해 관련 부서에 전달하고, 법령과 행정 절차 범위 내에서 군정에 적극 반영할 수 있도록 검토할 방침이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

오늘 '大寒민국' 풍경

이것 먹었더니 7일만에 피부 나이 5살 늙었다고?

"4인 가족은 200만원"…26일부터 '1인당 50만원' 지급하는 곳

"이 크기가 맞아?" "마카롱인줄"…맥도날드 햄버거 크기에 뿔났다

'흑백2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사 반대"

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

삼성전자·TSMC 손 뗀 8인치…DB하이텍, 공장 풀가동

새로운 이슈 보기