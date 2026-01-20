인권위 상임위원 후보에 김원규·오영근·이성훈·임태훈

국가인권위원회 인권위원 후보추천위원회(후보추천위)는 김용원 상임위원의 후임으로 4명을 대통령에게 추천했다고 20일 밝혔다.

후보추천위가 선정한 후보자는 김원규 경기도 이민사회국장, 오영근 한양대 법학전문대학원 명예교수, 이성훈 성공회대 시민평화대학원 겸임교수, 임태훈 군인권센터 소장이다.

후보추천위는 대통령비서실 주관하에 총 7명의 위원으로 구성됐다. 위원장은 황필규 공익인권법재단 공감 변호사가 맡았으며 위원으로는 국가인권위원회바로잡기공동행동 최새얀 집행위원, 민주사회를위한변호사모임 조지훈 사무처장, 대한변호사협회 송효석 인권이사 등이 참여했다.

후보추천위는 지난달 30일 첫 회의를 시작으로 이달 13일까지 후보자를 공개 모집했으며, 서류 및 면접 심사를 거쳐 최종 후보군을 확정했다.

지명권자인 대통령은 추천된 후보자들 중 최종 1명을 선정해 상임위원으로 임명하게 된다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



