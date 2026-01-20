목포시, 장기요양 재택의료 협약

의료·돌봄 통합서비스 추진

전남 목포시는 지난 19일 목포시의료원과 함께 보건복지부 '장기요양 재택의료센터 시범사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

시에 따르면 이번 협약은 거동이 불편하거나 의료기관 방문이 어려운 장기요양 재가급여 대상 어르신을 중심으로, 의료서비스와 장기요양 돌봄을 지역사회 안에서 통합적으로 제공하기 위한 협력체계를 구축하는 데 목적이 있다.

협약에 따라 양 기관은 재택의료 대상자 발굴과 연계를 비롯해 의사와 간호사의 방문진료 및 건강관리 서비스 제공, 장기요양과 돌봄 서비스 연계 강화를 중심으로 협력해 나가기로 했다.

장기요양 재택의료센터 시범사업은 의사·간호사·사회복지사 등이 팀을 이뤄 방문진료와 방문간호, 지역사회 돌봄 서비스를 연계 지원하는 사업이다. 장기요양 수급 어르신이 시설 입소 대신 기존 거주지에서 의료와 돌봄 서비스를 함께 받을 수 있도록 하는 것이 핵심이다.

시는 해당 사업을 통해 장기요양 대상자의 의료 접근성을 높이고, 의료 공백을 줄이는 한편 어르신의 삶의 질 향상과 보호자의 돌봄 부담 완화에도 기여할 것으로 보고 있다.

조석훈 시장 권한대행은 "이번 협약은 의료와 돌봄이 유기적으로 연결되는 재택의료 모델을 지역사회에 정착시키기 위한 출발점"이라며 "시민들이 익숙한 생활공간에서 안전하고 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 관계기관과의 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 시는 이번 시범사업을 시작으로 장기요양 재택의료서비스를 단계적으로 확대하고, 지역 중심의 통합돌봄체계 구축에 속도를 낼 계획이다.





