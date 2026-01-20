한림대, RISE 평생교육 협의체 통합 워크숍 성공 개최

지·산·학 협력 기반 강원형 평생교육 고도화 방향 공유

한림대학교(총장 최양희)는 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로 'RISE 평생교육 협의체 통합 워크숍'을 지난 15일~16일 강원특별자치도 양양에서 성공적으로 개최했다.

한림 RISE 협의체 통합 워크숍 기념사진. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 워크숍은 한림 RISE 평생교육 사업 중 '지·산·학 평생교육 클러스터 조성' 단위과제 추진 과정에서 축적된 성과를 공유하고, 협의체 간 협력 경험과 운영 노하우를 확산하기 위해 마련됐다.

행사에는 시·군, 대학, 산업체 관계자를 비롯해 산학공동 평생교육연구과제 참여 교수·연구진, AI·디지털미디어 및 GB(Great Books) 교육, 강원 인문학 기행, 액티브 에이징 프로그램 관계자 등 다양한 분야의 평생교육 관계자가 참석했다.

행사에서는 한림 RISE 평생교육 사업 전반에 대한 추진 성과를 공유하고, '평생교육으로 열어가는 강원의 미래'를 주제로 한 기조 강연이 진행됐다. 이어 지·산·학 협력 기반의 2차년도 고도화 방향 설정을 위한 워크숍이 운영되었으며, 이를 통해 지역과 산업 현장에 적용 가능한 평생교육 모델에 대한 다양한 의견이 공유됐다.

또한 산학공동 평생교육연구과제 발표회를 통해 지역 수요와 산업 현장을 반영한 평생교육 R&D 성과와 연구 결과를 공유하고, 향후 평생교육 프로그램의 질적 고도화와 협력 구조의 지속 가능성에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

김익태 한림대 커뮤니티교육원장은 "이번 협의체 통합 워크숍은 대학과 지자체, 산업체가 함께 만들어 온 평생교육의 성과를 점검하고 향후 발전 방향을 공유하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 한림 RISE 평생교육 사업을 기반으로 지역과 함께 성장하는 강원형 평생교육 모델을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

한림대학교 커뮤니티교육원은 앞으로도 협의체 중심의 연계·협력 체계를 강화하고, 지역 수요와 산업 현장을 반영한 성인학습자 중심의 평생교육 프로그램을 통해 RISE 사업 성과 확산에 힘쓸 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>