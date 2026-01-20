본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

'尹 비화폰 삭제' 박종준 첫 재판서 "통화내역 삭제될 줄 몰라"…혐의 부인

염다연기자

입력2026.01.20 15:51

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

비화폰 정보 삭제한 혐의
박 전 경호처장 측 "고의적 증거인멸 아냐"

12·3 비상계엄 사태 이후 윤석열 전 대통령과 홍장원 전 국가정보원 1차장의 비화폰 정보를 삭제한 혐의로 기소된 박종준 전 경호처장이 첫 재판에서 혐의를 부인했다.

박종준 전 대통령 경호처장이 지난 7월 4일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2025.7.4. 강진형 기자

박종준 전 대통령 경호처장이 지난 7월 4일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2025.7.4. 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

서울중앙지법 형사합의32부(부장판사 류경진)는 20일 증거인멸 혐의를 받는 박 전 처장에 대한 첫 공판준비기일을 열었다. 공판준비기일은 정식 재판에 앞서 향후 심리 계획 등을 정리하는 절차로 피고인 출석 의무는 없지만 박 전 처장은 이날 재판에 출석했다.


박 전 처장 측은 사실관계 자체는 인정하나 고의성 여부는 다퉈봐야 한다는 입장이다. 박 전 처장 변호인은 "특검 공소장에 기재된 행위 자체는 인정한다"면서도 "홍 전 차장의 비화폰을 로그아웃한 것은 통상적인 보안 조치"라고 주장했다. 그러면서 "홍 전 차장의 비화폰을 로그아웃하면 윤 전 대통령과의 비화폰 통화 내역 등이 삭제된다는 인식이 없었다"고 덧붙였다.

재판부가 "비화폰 처리와 관련한 구체적인 규정이 있었냐"고 묻자 김 전 처장은 "(규정에) 명확하지 않은 부분이 있었다"고 답했다.


재판부는 조태용 전 국정원장의 국정원법 위반 등 혐의 사건과 박 전 처장 사건과의 병합을 논의했다. 조 전 원장의 사건은 같은 재판부가 심리 중이다. 재판부는 오는 29일 조 전 원장 사건의 2회 공판준비기일에서 병합을 논의하겠다고 밝혔다.


조은석 내란 특별검사팀은 지난해 12월 박 전 처장이 비상계엄 사태 이후 윤 전 대통령과 홍 전 차장, 김봉식 전 서울경찰청장의 비화폰 정보를 '원격 로그아웃'을 통해 임의로 삭제한 것으로 보고 지난해 12월 기소했다. 특검팀은 박 전 처장이 내란 관련 증거를 인멸하기 위한 고의를 갖고 이런 행위를 벌였다고 보고 증거인멸 혐의를 적용했다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

이것 먹었더니 7일만에 피부 나이 5살 늙었다고?

"4인 가족은 200만원"…26일부터 '1인당 50만원' 지급하는 곳

"이 크기가 맞아?" "마카롱인줄"…맥도날드 햄버거 크기에 뿔났다

'흑백2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사 반대"

오늘 '大寒민국' 풍경

삼성전자·TSMC 손 뗀 8인치…DB하이텍, 공장 풀가동

새로운 이슈 보기