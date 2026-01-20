[포토] '오천피' 앞둔 코스피, 13일만에 하락

20일 오천피를 앞두고 코스피 지수가 13거래일만에 하락하며 전 거래일 대비 0.39% 내린 4,885.75으로장을 마감했다.







