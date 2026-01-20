본문 바로가기
사회
일반

광주시, 제6기 시민기자단·제8기 누리소통망 응원단 발대식 개최

이종구기자

입력2026.01.20 15:36

경기 광주시는 20일 시민과의 소통 강화를 위해 '제6기 시민기자단 및 제8기 누리소통망 응원단 발대식'을 개최했다.

광주시가 20일 시민과의 소통 강화를 위해 '제6기 시민기자단 및 제8기 누리소통망 응원단 발대식'을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 시청 순암홀에서 열린 발대식에는 방세환 시장을 비롯해 시민기자단과 누리소통망 응원단 등 관계자 30여 명이 참석했다. 행사는 위촉장 수여와 앞으로 활동 계획 공유를 중심으로 진행됐으며 기사 작성 요령과 콘텐츠 기획 방법을 주제로 한 글쓰기 교육도 함께 마련됐다.


제6기 시민기자단은 총 9명으로 구성돼 시 주요 행사 참여와 현장 취재를 통해 홍보 콘텐츠를 발굴하고 기사 작성·편집 활동을 수행하게 된다. 이들은 시정 소식지 '광주비전'을 중심으로 시민들의 다양한 목소리를 담아내며 시정 정보를 보다 신속하고 다각적인 시각에서 전달할 예정이다.

지난해 12월 공개 모집을 통해 선발된 제8기 누리소통망 응원단은 총 25명으로 앞으로 2년간 블로그, 페이스북, 인스타그램, 카카오톡 등 다양한 누리소통망 경로를 통해 광주시의 문화·관광·축제·행사·지역 명소와 주요 시정 소식을 시민들에게 전파한다.


방세환 시장은 "시민기자단과 누리소통망 응원단은 각자의 자리에서 광주시를 대표하는 홍보대사"라며 "시민과 시정을 잇는 가교역할을 통해 광주시의 가치와 매력을 널리 알려주길 바란다"고 말했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
