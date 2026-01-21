일주일 만에 '47%' 강세… 전문가 '경고' 쏟아진 이유

새해 급등장 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

우리기술 우리기술 032820 | 코스닥 증권정보 현재가 9,640 전일대비 1,660 등락률 +20.80% 거래량 26,313,713 전일가 7,980 2026.01.21 09:24 기준 관련기사 거래대금 증가가 실적으로 연결…증권 업종, 증시 활황 수혜주로 부상자동차 업종 전반에 확산되는 온기...기회를 더 크게 살리고 싶다면껍데기는 10만원 알맹이는 1000만원?…한미반도체, 환산주가가 뭐길래 전 종목 시세 보기 close , 보성파워텍 보성파워텍 006910 | 코스닥 증권정보 현재가 9,050 전일대비 1,250 등락률 +16.03% 거래량 28,252,431 전일가 7,800 2026.01.21 09:24 기준 관련기사 보성파워텍, 한전에 244억원 규모 강관철탑 공급 계약[특징주]보성파워텍, 전력효율 높이는 HVDC…변압기→전선 이어 송전탑 호황원전株 사려면 ETF로 전 종목 시세 보기 close , 씨피시스템 씨피시스템 413630 | 코스닥 증권정보 현재가 5,820 전일대비 190 등락률 +3.37% 거래량 7,934,005 전일가 5,630 2026.01.21 09:24 기준 관련기사 [특징주]씨피시스템, 레인보우로보틱스로 시제품 공급 소식에 강세[특징주]씨피시스템, 대만 파운드리향 케이블체인 공급 소식에 '급등'코스피 연말 목표 4100P 상향…실적·정책·유동성 삼박자에 상승 탄력 전 종목 시세 보기 close , 그린광학 그린광학 0015G0 | 코스닥 증권정보 현재가 37,950 전일대비 1,400 등락률 +3.83% 거래량 3,657,925 전일가 36,550 2026.01.21 09:24 기준 관련기사 AI 시대의 필수 자원…구리로 쏠리는 투자 자금상장 후 최저가 그린광학, 개미들 '망연자실'제약바이오, 새로운 주도주로 부상하나? 기회를 더 크게 살리려면 전 종목 시세 보기 close , 한국첨단소재 한국첨단소재 062970 | 코스닥 증권정보 현재가 3,015 전일대비 10 등락률 +0.33% 거래량 3,807,801 전일가 3,005 2026.01.21 09:24 기준 관련기사 한국첨단소재, ETRI와 차세대 TFLN 광변조기 기술이전 계약 체결한국첨단소재, 산업부 주도 'K-양자산업 연합' 발대식 참여한국첨단소재, 울산과학기술원과 차세대 광반도체 라이다 칩 공동 개발 착수 전 종목 시세 보기 close

