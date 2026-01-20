본문 바로가기
양주시, 2026년 수소전기자동차 19대 보급 추진

이종구기자

입력2026.01.20 15:03

경기 양주시가 친환경자동차 보급 확대와 온실가스 감축, 대기환경 개선을 위해 '2026년 수소전기자동차(승용) 보급사업'을 추진한다.

양주시청 전경. 양주시 제공

시는 이번 사업을 통해 총 6억1750만원의 예산을 투입해 수소전기자동차(승용) 19대를 보급할 계획이다. 이 가운데 우선순위 대상은 1대, 일반 대상은 18대다. 사업 신청은 2026년 1월 26일부터 12월 11일까지 진행되며, 예산 소진 시 조기 마감된다.


지원 대상 차량은 현대자동차의 수소전기차 '넥쏘'로, 1대당 보조금은 총 3250만 원이다. 국비 2250만 원과 시비 1000만 원이 지원된다.

수소전기자동차 구매를 희망하는 신청자는 차량 구매 계약 체결 후 구매지원 신청서를 제출해야 하며, 보조금 지원 가능 여부 확인과 대상자 선정 절차를 거쳐 차량 출고·등록 이후 보조금을 지급받게 된다.


양주시는 그동안 수소전기차 보급을 꾸준히 추진해 2020년부터 2025년까지 총 90대를 보급한 바 있다.


양주시 관계자는 "수소전기자동차 보급 확대를 통해 미세먼지 저감과 친환경 교통체계 구축에 기여할 것으로 기대한다"며 "대기환경 개선을 위한 이번 사업에 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

