올해 광주 공립초 95학급 감소…학급당 학생수 0.6명 줄어

일반학급 3천489학급·특수학급 177학급

다문화 밀집 초교엔 12한국어학급 설치

광주시교육청은 초등학생 6만 7,260명에 대한 공립초등학교 학급 배정을 완료했다고 20일 밝혔다.

2026학년도 배정 공립초등학교는 151개이며, 학급수는 총 3,678학급이다. 이는 지난해보다 95학급이 줄어든 수치다.

학급별로는 일반학급 3,489학급, 특수학급 177학급이며, 다문화 학생 밀집 초등학교에는 한국어학급 12학급이 설치됐다.

올해 학급당 평균 학생 수는 지난해보다 0.6명 줄어든 19.3명이다. 시교육청은 교육여건 개선을 위해 학급당 학생수를 단계적 감축해, 학년별로 1~4학년 20.4명, 5~6학년 24.7명의 배정기준으로 상한 기준을 적용했다.

또 다문화학생 밀집학교인 하남중앙초, 대반초, 월곡초는 1~6학년 전체 20명, 영천초, 어등초는 1~4학년 20.4명, 5~6학년 22명 등 학급 기준을 완화해 배정했다. 이 밖에 하남중앙초 3학급, 대반초 4학급, 월곡초 3학급, 영천초 1학급, 어등초 1학급의 한국어 학급을 별도 배정했다.

이정선 교육감은 "학생수 증감 추이, 교원 수급 상황 등을 고려한 학급당 학생 수 단계적 감축으로, 교육의 질을 높이겠다"며 "학교 소규모화에 대응하기 위해 적정규모 학교 지원 방안을 마련하여 안정적인 교육활동이 가능하도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>