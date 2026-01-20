본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

올해 광주 공립초 95학급 감소…학급당 학생수 0.6명 줄어

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.20 15:55

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일반학급 3천489학급·특수학급 177학급
다문화 밀집 초교엔 12한국어학급 설치

광주시교육청 전경.

광주시교육청 전경.

AD
원본보기 아이콘

광주시교육청은 초등학생 6만 7,260명에 대한 공립초등학교 학급 배정을 완료했다고 20일 밝혔다.


2026학년도 배정 공립초등학교는 151개이며, 학급수는 총 3,678학급이다. 이는 지난해보다 95학급이 줄어든 수치다.

학급별로는 일반학급 3,489학급, 특수학급 177학급이며, 다문화 학생 밀집 초등학교에는 한국어학급 12학급이 설치됐다.


올해 학급당 평균 학생 수는 지난해보다 0.6명 줄어든 19.3명이다. 시교육청은 교육여건 개선을 위해 학급당 학생수를 단계적 감축해, 학년별로 1~4학년 20.4명, 5~6학년 24.7명의 배정기준으로 상한 기준을 적용했다.


또 다문화학생 밀집학교인 하남중앙초, 대반초, 월곡초는 1~6학년 전체 20명, 영천초, 어등초는 1~4학년 20.4명, 5~6학년 22명 등 학급 기준을 완화해 배정했다. 이 밖에 하남중앙초 3학급, 대반초 4학급, 월곡초 3학급, 영천초 1학급, 어등초 1학급의 한국어 학급을 별도 배정했다.

이정선 교육감은 "학생수 증감 추이, 교원 수급 상황 등을 고려한 학급당 학생 수 단계적 감축으로, 교육의 질을 높이겠다"며 "학교 소규모화에 대응하기 위해 적정규모 학교 지원 방안을 마련하여 안정적인 교육활동이 가능하도록 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

이것 먹었더니 7일만에 피부 나이 5살 늙었다고?

"4인 가족은 200만원"…26일부터 '1인당 50만원' 지급하는 곳

"이 크기가 맞아?" "마카롱인줄"…맥도날드 햄버거 크기에 뿔났다

'흑백2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사 반대"

오늘 '大寒민국' 풍경

삼성전자·TSMC 손 뗀 8인치…DB하이텍, 공장 풀가동

새로운 이슈 보기