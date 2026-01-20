본문 바로가기
"접시에 독도 그리고 티셔츠까지"…日 오키섬, 다케시마 굿즈 논란

박지수인턴기자

입력2026.01.20 14:48

오키섬, 독도 영유권 주장 집회 열기도
접시·배지·티셔츠까지 판매

일본 오키섬에서 판매 중인 독도 관련 굿즈. 서경덕 페이스북

일본 오키섬에서 판매 중인 독도 관련 굿즈. 서경덕 페이스북

일본 시마네현 오키섬에서 독도를 일본 영토로 표기한 기념품이 판매되고 있다는 사실이 전해졌다.


20일 서경덕 성신여대 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "지난 주말 여행기술연구소와 함께 진행하는 '대한민국 역사투어'의 일환으로 시민 25명과 일본 시마네현을 다녀왔다"고 운을 띄웠다.

서 교수는 시마네현청 내 '다케시마 자료실'의 독도 왜곡 현장을 둘러본 후 "독도 침탈 야욕의 전초 기지인 오키섬을 방문했다"고 밝혔다. 오키섬은 지난 2024년 독도 영유권을 주장하는 집회를 열기도 했고, 섬 곳곳에 독도 관련 광고판을 설치하여 마치 한국이 불법점거를 하는 양 거짓 선전을 일삼고 있는 곳이다.

일본 오키섬에서 판매중인 독도 관련 굿즈들. 서경덕 교수

일본 오키섬에서 판매중인 독도 관련 굿즈들. 서경덕 교수

서 교수에 따르면 오키섬에서는 지난 2016년에는 '구미 다케시마 역사관'을 개관하여 주민들을 대상으로 일본의 독도 영유권을 입증할 증언과 자료 수집, 전시를 개최해 왔는데 이제는 독도 티셔츠, 배지 등 다양한 굿즈를 판매하고 있다.


특히 관광객들이 많이 방문하는 오키섬 여객터미널 내 상점에는 아예 독도를 표기한 술잔을 버젓이 판매하고 있다. 서 교수는 "과거 일본 영토 담당 장관의 오키섬 망언, 도쿄 올림픽 당시 성화봉송로에 오키섬을 포함하는 등 일본은 오키섬을 통해 집요하게 독도 영유권을 홍보해 왔다"고 비판했다.


그러면서 "이제는 다양한 독도 굿즈를 판매하여 일반 관광객들에게도 독도가 일본 땅이라는 인식을 심어주고 있다"며 "이런다고 독도가 일본 땅이 되겠나. 정말로 한심한 짓이지만 일본의 집요한 독도 홍보 전략에 맞서 우리도 좀 더 구체적인 대응 전략을 마련해야만 한다"고 지적했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr


