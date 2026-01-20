본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

안산시, 선부2동에 '다함께돌봄센터' 17호점 개소

정두환기자

입력2026.01.20 14:45

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 안산시는 20일 단원구 선부동에 마련한 '다함께돌봄센터' 17호점인 '선부행복가치키움터' 개소식을 개최했다.

이민근 안산시장이 20일 다함께돌봄센터인 '선부행복가치키움터' 개소식에서 인사말을 하고 있다. 안산시 제공

이민근 안산시장이 20일 다함께돌봄센터인 '선부행복가치키움터' 개소식에서 인사말을 하고 있다. 안산시 제공

AD
원본보기 아이콘

'다함께돌봄센터'는 공동주택 내 주민공동시설 또는 공공시설 등의 유휴공간을 활용해 초등학생의 돌봄 공백을 보완하기 위해 서비스를 제공하는 시설이다. 소득 수준과 상관없이 돌봄이 필요한 모든 초등학생에게 독서 및 숙제 지도 등의 프로그램을 제공한다.


이번 센터는 선부2동 일대 신규 아파트 입주로 초등학생 돌봄 수요가 증가함에 따라 선부로 35 소재 안산행복주택 상가에 마련됐다. 센터 개소를 위해 시는 안산도시공사와 비영리 목적의 무상사용 제공 협약을 맺었다.

이민근 안산시장은 "앞으로도 유휴공간 발굴을 통한 다함께돌봄센터 확충으로 부모와 아이가 모두 안심할 수 있는 안산 돌봄 환경을 구축해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

이것 먹었더니 7일만에 피부 나이 5살 늙었다고?

"이 크기가 맞아?" "마카롱인줄"…맥도날드 햄버거 크기에 뿔났다

'흑백2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사 반대"

73세 푸틴, 올해도 얼음물 '풍덩'…"'강한 리더' 이미지 강화"

의사 위에 SK맨…반도체기업 성과급에 대학입시까지 흔들

삼성전자·TSMC 손 뗀 8인치…DB하이텍, 공장 풀가동

새로운 이슈 보기