전남도, 곡성 육용오리농장서 조류인플루엔자 항원 검출

전라남도는 20일 곡성 겸면의 한 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 20일 곡성 겸면의 한 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 즉각 초동방역 조치를 하고 추가 확산 차단에 나섰다.

해당 농장은 육용오리 2만 7,000여 마리를 사육하는 곳이다. 사육단계 예찰검사 과정에서 H5형 조류인플루엔자 항원이 검출됐으며, 현재 농림축산검역본부에서 최종 고병원성 여부를 정밀검사 중이다. 고병원성 여부 판정은 1~3일이 소요된다.

전남도는 항원 검출 직후 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 투입해 해당 농장 출입을 통제하고 소독 등 긴급 방역 조치를 했다.

또 추가 확산 방지와 감염 개체 조기 발견을 위해 발생농장 방역지역 반경 10㎞이내 가금농장과, 발생농장을 방문한 사람이나 차량이 출입한 농장·시설·차량을 대상으로 정밀검사를 하고 있다. 도 현장지원관 2명도 파견해 발생 원인 등을 조사하고 있다.

전남도는 추가 확산을 차단하기 위해 발생농장을 선제 살처분하고, 청소·소독과 함께 주변 지역 환경오염을 차단하기 위한 사후 관리도 할 방침이다.

또한 발생 계열사와 전남지역 오리농장, 관련 축산시설(도축장·사료공장 등), 축산차량에 대해 20일 12시부터 21일 12시까지 24시간 동안 일시이동중지명령을 내리고, 가금농장과 축산관계 시설 일제 소독을 하며 이행 상황을 점검하고 있다.

유덕규 전남도 농축산식품국장은 "한파로 소독시설 동파 등 방역 여건이 악화되는 시기인 만큼 농가 자율 방역이 무엇보다 중요하다"며 "소독시설 동파 방지에 만전을 기하고, 소독 효과를 높이기 위해 기온이 비교적 높은 낮 시간대(10~14시)를 활용해 농장 안팎을 집중 소독해달라"고 당부했다.





