현장서 듣는다… 부산조달청, 우수조달물품 지정기업 찾아 소통

부산지방조달청이 지역 우수조달물품 지정기업을 찾아 현장 소통에 나섰다.

부산지방조달청(청장 신봉재)은 20일 울산시 울주군에 있는 유성엔지니어링을 방문해 생산 현장을 둘러보고 애로사항을 청취했다고 알렸다.

유성엔지니어링은 1994년 설립된 대기·수처리 분야 전문 중소기업으로 우수조달물품과 혁신제품 등 다양한 인증을 보유하고 있다. 지속적인 기술개발을 바탕으로 공공조달시장에서 안정적인 성장세를 이어가고 있다.

이번 방문은 지역 중소기업의 판로 지원 방안을 모색하고 공공조달 과정에서 발생하는 불필요한 규제와 제도 개선 과제를 현장에서 발굴하기 위해 마련됐다.

신봉재 부산조달청장은 "공공조달이 지역 기업 성장의 디딤돌이 되도록 적극 지원하겠다"며 "우수한 기술력을 가진 지역 기업을 지속적으로 발굴하고 현장 목소리를 정책과 제도 개선에 반영해 중소기업의 조달시장 진출과 성장을 뒷받침하겠다"고 힘줬다.

부산지방조달청 신봉재 청장(맨 왼쪽) 등이 20일 울산 울주군 유성엔지니어링을 방문해 현장 애로를 청취하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>