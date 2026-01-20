▶최선구 씨 별세, 최동규·경자·경희·정숙 씨 부친상, 안경희(한화투자증권 거창지점 지점장) 씨 시부상, 조희권·이한희 씨 장인상 = 20일, 군산의료원 장례식장 2층 2호실, 발인 22일
[부고]안경희(한화투자증권 거창지점 지점장)씨 시부상
2026년 01월 20일(화)
