식약처 "애경 2080 수입 치약 87%서 트리클로산 검출"

"인체 위해 발생 우려는 낮은 수준"

식품의약품안전처가 애경산업이 수입한 치약 6종을 조사한 결과 트리클로산 검출 비율이 87%에 달한 것으로 나타났다. 식약처는 조사 결과를 바탕으로 치약의 제조·수입 관련 제도 개선에 나선다는 계획이다.

신준수 식품의약품안전처 바이오생약국장이 20일 서울 양천구 서울지방식품의약품안전청에서 열린 브리핑에서 치약의 제조·수입 관련 제도 개선에 나선다는 계획을 발표하고 있다. 식품의약품안전처 AD 원본보기 아이콘

식약처는 20일 서울 양천구 서울지방식품의약품안전청에서 브리핑을 개최하고 이같은 내용의 조사 결과를 발표했다. 이번 조사는 2023년 2월부터 해외 제조사인 '도미'가 제조해 애경산업이 국내로 들여온 수입 치약 6종과 국내에서 직접 제조한 2080 치약 128종을 대상으로 이뤄졌다.

검사 결과에 따르면 수입 치약 6종의 수거 가능한 870개 제조번호 중 무려 754개 제조번호에서 트리클로산이 최대 0.16%까지 검출된 것으로 나타났다. 반면 애경산업이 국내 공장에서 제조한 128종의 치약 중 트리클로산이 검출된 사례는 전무했다.

트리클로산이 수입 제품에 혼입된 배경엔 도미가 2023년 4월부터 치약 제조 장비의 소독과 세척을 위해 트리클로산을 사용한 것이 원인으로 조사됐다. 세척 후 장비에 남은 성분이 제품에 섞였다는 분석이다.

다만 전문가 자문회의의 검토에 따르면 검출된 트리클로산의 위해성은 낮은 수준에 그친 것으로 나타났다. 트리클로산은 과거 국내에서도 0.3%까지 사용이 허용됐으나, 식약처는 소비자 안전과 노출 저감화를 위해 2016년부터 치약에서의 사용을 선제적으로 제한해온 바 있다. 전문가들은 트리클로산이 체내에서 빠르게 제거돼 축적 가능성이 작고, 유럽 등 해외 기관의 안전 기준(0.3% 이하)과 비교했을 때 검출된 최대 0.16%의 함량은 인체 위해 발생 우려가 낮은 수준이라고 평가했다.

수입사인 애경산업의 관리 부실 문제도 드러났다. 식약처는 현장 점검을 통해 애경산업이 안전성 문제를 인지한 후 즉각 제품을 회수해야 하는 절차를 준수하지 않았다고 밝혔다. 특히 5일 이내에 제출해야 하는 회수계획서 등 회수에 필요한 조치를 지연시킨 점을 확인했다.

식약처는 해외 제조소에 대한 수입 품질관리가 미비한 상태에서 트리클로산이 섞인 치약을 국내에 유통한 사실이 밝혀짐에 따라 애경산업에 대한 행정처분 절차 등을 진행할 예정이다.

국민 우려를 해소하기 위해 수입 치약에 대한 안전관리 제도 개선도 추진한다. 우선 최초 수입 단계부터 트리클로산 성적서 제출하도록 하고, 판매 시에는 제조번호별로 자가품질검사를 실시하도록 의무화할 방침이다.

유통 단계에서도 매년 모든 수입 치약을 대상으로 트리클로산 함유 여부를 전수조사하는 등 수거 및 검사 범위를 확대한다. 해외 제조소 점검 대상을 넓혀 금지 성분 혼입을 집중 점검에도 나선다. 의약외품의 위해 우려 성분 모니터링 주기 역시 5년에서 3년으로 단축하기로 했다.

치약의 제조 및 품질관리기준(GMP) 의무화를 검토하고, 위해한 의약외품 제조 및 수입으로 얻은 경제적 이익을 환수하기 위해 징벌적 과징금을 부과할 수 있는 법적 근거 마련에도 나선다.

신준수 식약처 바이오생약국장는 "치약의 안전성에 대해 꼼꼼히 살피고 국민이 안심할 수 있도록 치약 등 의약외품 안전관리를 강화할 것"이라고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>