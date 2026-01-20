본문 바로가기
"혈액 수급 안정 도움" … BNK경남은행, '사랑의 헌혈' 실시

영남취재본부 송종구기자

입력2026.01.20 14:17

본부 부서 및 영업점 직원들도
헌혈에 동참해 헌혈 확산 노력

BNK경남은행은 20일 동절기 혈액 수급 안정에 도움을 주기 위해 '2026년 사랑의 헌혈'을 실시했다.

경남은행 직원들이 사랑의 헌혈을 하고 있는 모습.

생명나눔 활동에 자발적으로 참여한 본부 부서 직원들은 본점 주차장에 정차된 헌혈 버스에 올라 헌혈했다.


BNK경남은행은 사내 인트라넷을 통해 헌혈 참여 직원을 모집하고 영업점 직원들이 지역별 헌혈의 집에서 헌혈을 할 수 있도록 유도하는 등 헌혈 확산을 위해 노력하고 있다.

또 이달 말까지 임직원을 대상으로 헌혈증을 수집해 혈액이 필요한 지역민에게 기부할 예정이다.


이명훈 사회공헌홍보부장 "겨울철에는 추운 날씨, 독감 유행, 방학 기간 등으로 헌혈 참여율이 감소해 혈액 수급에 어려움을 겪고 있다. 혈액 수급에 도움을 주고 소중한 생명을 살리는 헌혈에 많은 지역민들이 동참해주길 바란다"고 전했다.


한편 BNK경남은행은 해마다 '31일간의 사랑 나눔 헌혈 캠페인 협약'을 체결하고 지역민과 지역 기관 및 기업 임직원들이 헌혈에 적극적으로 참여할 수 있도록 분위기를 조성하고 있다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
