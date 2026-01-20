경기교육청, 직속기관 이전·재배치 추진 가이드라인 제작

경기도교육청이 '직속기관 이전·재배치 추진 가이드라인'을 제작했다.

도교육청은 직속기관 이전과 재배치의 표준 지침을 마련함으로써 실무자의 업무 효율성을 높이고 적기에 사업을 추진할 수 있도록 돕기 위해 가이드라인을 제작하게 됐다고 20일 밝혔다.

도교육청은 현재 직속기관의 균형 있는 배치로 소속 교직원의 연수 여건을 개선하고, 학생의 교육 기회를 확대하고자 직속기관 이전 및 재배치 사업을 추진하고 있다.

가이드라인의 세부 내용을 보면 ▲직속기관 이전·재배치 로드맵 ▲예산(재정 투자심사) ▲공유재산(공유재산 심의회-공유재산관리계획-재산이관-공부정리) ▲시설공사(기획-설계-시공-유지관리) ▲인력관리(교육공무직원 재배치) ▲자치법규 분야(조례 및 시행규칙 개정) ▲추진사례별 질의응답(Q&A) 등이다. 특히 관련 공문 작성 예시 및 법령을 상세히 제공해 실무자가 손쉽게 활용할 수 있도록 꾸몄다.

서혜정 도교육청 정책기획관은 "이번 가이드라인 보급으로 표준화된 절차를 마련하고 업무 효율성 제고 및 맞춤형 정보 제공이 가능해질 것"이라면서 "신속하고 안정적인 협업 체계 지원으로 직속기관 이전과 재배치 업무 추진에 많은 도움이 되기를 바란다"고 말했다.





