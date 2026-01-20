검찰, '계엄수용공간 점검' 신용해 전 교정본부장 구속영장 반려…보완수사 요구

12·3 비상계엄 당시 법무부가 교정시설 내 수용공간을 확보하려 했다는 의혹을 받는 신용해 전 교정본부장에 대해 검찰이 보완수사를 요구했다.

경찰청 3대 특검 전담 특별수사본부는 20일 언론 공지를 통해 "신 전 본부장에 대한 구속영장 관련 서울중앙지검이 보완수사를 요구했다"며 "요구사항을 검토해 구속영장 재신청 또는 불구속 송치 여부를 판단할 예정"이라고 밝혔다.

경찰은 지난 12일 오후 서울중앙지검에 내란중요임무종사 등 혐의로 신 전 본부장에 대한 구속영장을 신청했다.

앞서 내란특검은 신 전 본부장이 계엄 당시 박성재 전 법무부 장관의 지시를 받고 수도권 구치소 수용 여력 현황을 점검한 정황을 포착됐다.

신 전 본부장은 실제로 박 전 장관에게 '약 3600명을 수용할 수 있다'고 보고한 것으로 전해졌다.

특검은 박 전 장관을 내란 중요임무종사 등 혐의로 기소했고, 신 전 본부장에 대한 사건은 지난달 중순 특검 종료 후 경찰로 이첩했다.

경찰은 지난 6일 서울고검에 있는 내란특검 사무실을 압수수색해 신 전 본부장 혐의와 관련한 추가 자료를 확보했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



