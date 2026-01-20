"여행 가지 마" 한마디가 이렇게 무서웠나…중국인 방문 확 줄었다

작년 방일 외국인 수 4270만명…최대

중국 정부가 자국민에게 일본 여행 자제령을 내린 뒤 방일 중국 관광객이 크게 줄어든 것으로 나타났다. 중국은 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언을 계기로 자제령을 발표했다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 20일 가네코 야스시 일본 국토교통상이 기자회견에서 지난해 12월 일본을 방문한 중국인 수가 전년 같은 달 대비 45% 줄어든 약 33만명이었다고 밝혔다고 보도했다.

이 매체는 "다카이치 총리의 '대만 유사' 발언을 발단으로 중·일 관계가 악화한 것으로 보인다"며 중국의 일본 여행 자제령 이후 양국을 오가는 항공편이 줄어들고 호텔 단체 관광객 취소가 발생했다고 전했다. 또 "올해 전체 방일객 증가세가 둔화하는 요인이 될 가능성도 있다"고 전했다.

가네코 국토교통상은 일본 방문 중국인 감소와 관련해 상황을 주시하고 있다고 밝혔다. 일본 관광청에 따르면 지난해 첫 10개월 동안 중국인 관광객 수는 40.7% 증가했다. 블룸버그 통신은 중국인 관광객이 2024년 일본 관광 수입 8조1000억엔의 약 5분의 1을 차지하는 최대 소비층이라고 전했다.

일본 정부는 2030년 방일 외국인 수를 6000만명으로 늘린다는 목표를 내세웠다. 그러나 중·일 관계 악화로 올해는 외국인 방문객이 4140만명 수준에 그칠 것이라는 전망이 나온다. 블룸버그는 중국 당국이 일본 여행 자제령에 따라 자국 항공사들에 오는 3월까지 항공편 감축을 지시하며 일본 관광 침체가 장기화할 우려가 커지고 있다고 했다.

지난달 중국인 관광객 감소에도, 지난해 일본을 방문한 외국인 수는 역대 최대치를 기록했다. 총 4270만명으로, 일본의 연간 외국인 방문객 수가 4000만명을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 2024년 방문객은 3687만명이었다. 닛케이는 "2013년부터 2018년까지는 중국, 한국, 대만, 홍콩의 증가 폭이 컸다"며 "2018년 이후에는 유럽과 북미, 호주 지역 출신 방문자가 늘었다"고 전했다.

지난해 외국인이 숙박, 쇼핑 등에 쓴 소비액은 약 9조5000억엔을 기록해 역대 최고를 경신했다.

교토와 가마쿠라 등 일부 유명 관광 도시에서는 지나치게 많은 관광객이 몰리며 오버투어리즘(과잉관광) 문제가 심각해지고 있다고 닛케이는 전했다.





