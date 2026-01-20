산림청·행안부, 봄철 산불 범정부 대응 강화

산림청은 행정안전부와 공동으로 봄철 산불에 선제 대응이 가능하도록 범정부 공동체계를 구축해 가동한다고 20일 밝혔다.

앞서 산림청은 봄철 산불조심기간 시작 시점을 당초 2월 1일에서 이달 20일로 앞당겼다. 또 대형 산불을 사전에 차단하기 위해 이날(20일)부터 중앙사고수습본부를 조기 가동한다.

산림청은 20일부터 행정안전부와 중앙사고수습본부를 조기 가동해 산불에 대응한다. 산림청 제공 AD 원본보기 아이콘

중앙사고수습본부에는 국가산불대응상황실이 설치돼 산불 발생 시 행안부, 국방부, 소방청, 경찰청 등 산불 유관기관이 신속하게 공동 대응에 나설 수 있게 한다.

행안부는 산림청이 운영하는 중앙사고수습본부를 효율적으로 지원하기 위해 봄철 산불조심기간에 대책지원본부를 가동하고 산불 상황관리 및 대응, 유관기관 협조체계 및 주민대피 등 재난 대응 전반을 지원할 방침이다.

양 기관은 역할을 분담하되 긴밀한 공조 체계를 유지해 봄철 산불 대응이 견고한 범정부 대응체계 안에서 이뤄질 수 있도록 할 방침이다.

산림청과 행정안전부는 "산불은 특정 기관만의 역량으로 대응하는 데 한계가 따른다"며 "양 기관을 주축으로 관계부처, 지방정부가 공동 대응체계를 강화함으로써 산불로부터 국민의 생명과 재산을 지킬 수 있도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



