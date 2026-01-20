본문 바로가기
사회
의정부시, 새시대하나어린이집 생활식품 44종 기부

이종구기자

입력2026.01.20 13:32

경기 의정부시(시장 김동근)는 20일 새시대하나어린이집(원장 고종희)이 '100일간 사랑릴레이 배턴 잇기'에 동참해 관내 저소득층을 위한 생활식(용)품 44종(라면, 핫팩 등)을 기부했다고 밝혔다.

김동근 시장이 20일 새시대하나어린이집(원장 고종희)의 '100일간 사랑릴레이 배턴 잇기' 생활식(용)품 전달식에서 함께 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 20일 새시대하나어린이집(원장 고종희)의 '100일간 사랑릴레이 배턴 잇기' 생활식(용)품 전달식에서 함께 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

이번 기부는 새시대하나어린이집 원아 90명과 학부모, 교직원이 등·하원 시간 동안 어린이집에 마련된 모금함에 모은 라면, 김, 행주 등 생활식(용)품을 관내 저소득층을 위해 전달하는 방식으로 이뤄졌다.


고종희 원장은 "작은 물품 하나 하나에 아이들의 순수한 마음과 가족들의 따뜻한 참여가 담겨 있다"며 "이번 나눔을 통해 아이들이 서로 돕고 함께 살아가는 사회의 가치를 자연스럽게 배우는 계기가 되길 바라며, 앞으로도 아이들이 함께 참여할 수 있는 다양한 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.

의정부시 관계자는 "아이들과 학부모, 교직원이 함께한 이번 기부는 일상 속 나눔의 의미를 잘 보여주는 사례"라며 "이러한 참여가 지역사회 전반에 따뜻한 나눔 문화로 이어질 수 있도록 지속적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
