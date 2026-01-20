본문 바로가기
동아대, ‘3회 베트남 유학생 음악 재능 경연대회’ 열어

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.20 14:02

시계아이콘00분 48초 소요
부산지역 6개 대학 유학생 200여명 참여… 문화 교류·연대의 장

동아대학교(총장 이해우)는 부산 지역 대학에 재학 중인 베트남 유학생을 대상으로 한 '제3회 베트남 유학생 음악 재능 경연대회'가 성황리에 개최됐다고 20일 전했다.

동아대 ‘3회 베트남 유학생 음악 재능 경연대회’ 참가 학생들이 기념촬영하고 있다. 동아대 제공

동아대 '3회 베트남 유학생 음악 재능 경연대회' 참가 학생들이 기념촬영하고 있다. 동아대 제공

이 행사는 동아대학교 베트남 유학생회가 주최·주관해 준비 단계부터 진행까지 유학생들이 주도적으로 참여했다.


대회는 지난 7일 동아대 부민캠퍼스 다우홀에서 열려, 동아대를 비롯해 국립부경대, 동원과학기술대, 부산가톨릭대, 부산외국어대, 신라대 등 부산지역 6개 대학에 재학 중인 베트남 유학생 200여명이 참석해 뜨거운 열기를 보였다.

이번 경연대회는 문화예술 활동을 매개로 부산지역 대학 유학생회 간 단합과 창의적인 교류를 촉진하고, 상호 유대감을 강화하기 위해 마련됐다. 이날 무대에는 총 23개 팀이 참가해 베트남 전통 공연과 음악 무대를 선보이며 각자의 재능을 뽐냈다.


행사에는 동아대 대외국제처 국제교류과를 비롯해 주부산 베트남 영사관, 재부산 베트남교민회, 부산글로벌도시재단, 전북은행 외국인 전용 라운지센터 관계자 등 유관 기관 인사들과 각 대학 베트남 유학생회 구성원들이 참석해 자리를 빛냈다.


박현태 동아대 대외국제처장은 "유학생회가 중심이 돼 학생 간 소통과 교류를 이끌고, 오늘과 같은 음악회를 성공적으로 준비해 준 데 깊이 감사드린다"며 "이번 행사가 여러분의 열정과 재능을 마음껏 펼치고 서로를 더욱 이해하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 유학생들이 안정적인 학교생활을 이어가며 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.

응웬티투꾸옌 동아대 베트남 유학생회장(국제무역학과)은 "유학생회 조직위원장으로서 이번 음악 경연대회를 진행하게 돼 매우 자랑스럽다"며 "동아대의 적극적인 지원과 부산지역 여러 대학의 참여 덕분에 대회를 성공적으로 마칠 수 있었다. 이번 대회가 앞으로도 학생들의 음악과 문화 교류를 이어가는 소중한 계기가 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
