본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

초고층 화재 '무조건 1층 대피'는 옛말…경기소방, 19일 피난·안전훈련

이영규기자

입력2026.01.20 13:23

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도소방재난본부가 19일 화성 메타폴리스를 포함한 도내 초고층 건축물 4개 단지 19개 동에서 입주민과 관계자가 참여하는 '초고층 건축물 화재 피난 및 안전교육 훈련'을 실시했다.


이날 훈련은 지난해 11월 245명의 사상자를 낸 홍콩 고층 아파트 화재를 계기로, 도내 초고층 건물의 화재 대응 능력을 점검하고 피난 역량을 강화하기 위해 추진됐다.

초고층 건축물은 화재 시 연기가 빠르게 확산하는 특성이 있어 거주층 인근 '피난 안전 구역'으로 이동하는 단계적 대피가 중요하다.


경기도소방재난본부가 초고층 건물 화재 비상훈련을 실시하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

경기도소방재난본부가 초고층 건물 화재 비상훈련을 실시하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이에 따라 입주민들은 비상계단 이용과 방화문 관리 등 실제 상황을 가정한 대피 훈련에 참여했다.


특히 고층부 주민들은 건물 중간층 '피난 안전 구역'으로 대피해 방독면, 비상조명등 등 안전시설의 위치와 사용법을 꼼꼼히 확인하는 한편, 피난용 승강기의 위치 파악, 비상 상황 시 탈출 동선을 확보하는 시간을 가졌다.

또한 '우리집 대피계획' 수립과 소화기·소화전·심폐소생술 교육 등 주민 참여형 프로그램도 함께 진행됐다.


도 소방재난본부는 훈련 이후에도 입주민 대상 전자우편과 모바일 앱 등을 통해 화재 예방 수칙과 행동 요령을 지속적으로 홍보할 예정이다.


고문수 도 소방재난본부 화재예방과장은 "이번 훈련은 초고층 건물에서 '무조건 1층 대피'라는 고정관념에서 벗어나 '살펴서 대피'라는 새로운 안전 인식을 확산시키는 데 도움이 됐을 것"이라며 "앞으로도 실효성 있는 훈련과 점검을 통해 도민이 안심할 수 있는 주거 안전 환경을 조성하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"다리 하나 놨다가 퇴출"…경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

"불확실성에도 美증시 간다…S&P 8500 전망"

새로운 이슈 보기