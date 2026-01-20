본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

인도·UAE, 6년 뒤 무역규모 2000억달러로 확대 추진

이승형기자

입력2026.01.20 13:32

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"印, UAE의 최대 LNG 구매국"

인도와 아랍에미리트(UAE)가 2032년까지 무역 규모를 지금의 2배 수준인 2000억달러까지 확대하기로 했다.


나렌드라 모디 인도 총리(왼쪽)와 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 아랍에미리트(UAE) 대통령. AP연합뉴스

나렌드라 모디 인도 총리(왼쪽)와 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 아랍에미리트(UAE) 대통령. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

19일(현지시간) AP통신 등에 따르면 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령은 이날 인도 수도 뉴델리를 방문해 나렌드라 모디 인도 총리와 정상회담을 했다. 비크람 미스리 인도 외무부 차관은 취재진에 이번 회담은 무역, 에너지, 국방·신기술 분야에서 양국 협력을 강화하는 데 초점을 맞춰 진행됐다고 밝혔다. 그러면서 지난 10년 동안 확대된 양국 간 포괄적·전략적 유대를 재확인했다고 덧붙였다.

양국 정상은 회담에서 2032년까지 무역 규모를 지금의 2배 수준인 2000억달러까지 늘리기로 합의했다. 특히 양국은 이번 정상회담을 계기로 25억달러가 넘는 규모의 액화천연가스(LNG) 거래 계약을 맺었다. 계약은 UAE 국영 아부다비국영석유회사(ADNOC)의 자회사 ADNOC 가스와 인도 국영 정유사 힌두스탄석유공사(HPCL)가 체결했다.


인도는 2028년부터 10년 동안 해마다 LNG 50만톤을 UAE로부터 수입할 예정이다. ADNOC 가스는 이번 계약으로 인도와의 총거래 규모가 200억달러를 넘어섰다고 밝혔다. ADNOC 가스는 "인도가 UAE의 최대 LNG 구매국이 됐다"고 했다.


양국은 전략적 국방 협력 관계를 구축하기 위한 의향서에도 서명했다. 미스리 차관은 UAE가 모디 총리의 고향인 구자라트주를 공항과 항만 등 기반 시설을 갖춘 특별 지역으로 개발하는 데 투자하기로 약속했다고 설명했다.

인도와 UAE는 2022년 포괄적경제동반자협정(CEPA)을 맺은 후 무역 증가세를 이어가는 등 다양한 부문에서 협력을 강화하고 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

"이 크기가 맞아?" "마카롱인줄"…맥도날드 햄버거 크기에 뿔났다

'흑백2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사 반대"

"우리 아들한테 집 사주는 방법?"…5000원짜리 다이소템에 육아맘들 문의 폭주

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

의사 위에 SK맨…반도체기업 성과급에 대학입시까지 흔들

'日여행 자제령'에 12월 일본 방문 중국인 45% 감소

새로운 이슈 보기