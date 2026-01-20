본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

李대통령 "상하이 임정청사, 中과 보전협약 추진해달라"

임철영기자

입력2026.01.20 12:05

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이 대통령, 국무회의 주재
"대한민국 정부의 발상지…너무 오래 방치"
"중국의 선의에만 기댈 수 없어"
용산 효창공원 국립공원화 검토도 지시

이재명 대통령이 20일 중국 상하이 임시정부청사 활용 확대와 관련해 중국의 선의에만 기댈 수 없다며 중국 정부와 보전 협약 등을 하는 방안 등을 검토해달라고 지시했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 이날 청와대에서 국무회의를 주재하고 권오을 국가보훈부 장관으로부터 청사에 기념품점을 신설하는 방안 등을 보고 받은 뒤 "대한민국 정부의 발상지 아니냐. 중요한 역사적 시설물인데 너무 오래 방치해 놓은 것 같다"며 이같이 주문했다.


이어 중국의 선의에만 기댈 수 없다며 중국과 보전 협약 등을 추진해 보라고 제안했다. 이 대통령은 "중국 정부가 과거에는 대한민국의 항일 유적지가 많이 드러나는 것을 싫어했는데 최근에는 태도가 바뀌는 것 같다"며 "외교부가 중국 정부와 보전 협약 등을 해놔야 하지 않겠느냐"고 말했다. 그러면서 "중국의 선의에만 의존할 수 없다"며 "우리의 소중한 자산인데 중국에만 기대를 거는 것은 문제가 있다""고 덧붙였다.

민간 기업과 협업을 통해 문제를 해결하는 방식도 검토해달라고 주문했다. 이 대통령은 임시정부청사 복원·보존 과정에서 삼성과 현대차 등 기업의 지원이 있었다는 보고를 들은 뒤 "민간 기업에 맡기는 것도 문제지만 한국 정부의 예산을 투입하는 것 역시 중국 정부에서 좋아하지 않을 것"이라며 방안을 검토해 달라고 했다.


연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

이 대통령은 권 장관에 김구 선생 등 독립유공자들이 안장된 용산 효창공원을 국립공원화하는 방안을 검토해달라고도 했다. 이 대통령은 "제가 가끔 가보는 데 너무 음침하다"며 "국민이 즐거운 마음으로 쉽게 방문할 수 있도록 해달라. 정치 상황도 있겠지만 그 때문에 국립공원화를 못 하는 일이 생기지 않게 해달라"고 주문했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"다리 하나 놨다가 퇴출"…경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

"불확실성에도 美증시 간다…S&P 8500 전망"

새로운 이슈 보기