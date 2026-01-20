사과 열과까지 번진 ‘기후위기 쇼크’…안동시의회, 농정 패러다임 바꾼다

도농상생발전연구회 용역 착수

보상 중심에서 ‘예방·회복’ 지원체계로 전환

기후 위기가 농업 현장의 '일상 리스크'로 굳어지면서 안동시의회가 농업지원 체계의 전면 재설계에 착수했다. 사후 보상 중심의 대응에서 벗어나 예방·대응·회복까지 아우르는 지속가능한 지원체계를 구축해, 반복되는 이상기후 피해를 구조적으로 줄이겠다는 구상이다.

안동시의회 의원 연구단체 도농 상생발전 연구회(회장 김창현 의원)는 19일 의회 2층 회의실에서 '안동시 기후 위기 대응을 위한 농업지원체계 강화 방안 연구용역' 착수보고회를 개최했다고 밝혔다.

이날 보고회에는 연구회 회원을 비롯해 집행부 관련 부서장과 용역 수행기관 관계자 등 20여 명이 참석해 연구 추진 방향과 핵심 과제를 공유하고, 향후 일정과 운영 방안에 대한 논의를 진행했다.

이번 연구는 이상기후의 상시화로 농업 피해가 반복·확대되는 상황에 대응하기 위한 정책 기반 마련에 초점이 맞춰졌다. 기존의 사후 복구·보상 위주 지원체계를 점검하고, 농가가 현장에서 체감할 수 있는 선제적 대응력과 회복력을 높이는 '전 주기 농업지원체계' 구축 방안을 도출하는 것이 목표다.

연구회는 최근 안동지역에서 빈발하는 사과 열과, 병해충 확산, 작황 불안정 등 기후 위기형 농업 피해 사례를 분석해 대응 방향을 구체화할 방침이다.

특히 ▲기후 위기 대응 농업 지원정책의 한계 진단 ▲현행 농업재해 지원 및 보상체계 개선 방향 ▲중앙정부·지방정부 간 역할 분담과 제도 개선 과제 ▲지역 실정에 부합하는 선제적 지원정책 대안 마련 등을 중점 과제로 설정했다.

김창현 의원은 인사말에서 "이상기후로 인한 농업 피해는 더 일시적 재난이 아니라 구조적 위기로 전환되고 있다"며 "이번 연구를 통해 사후 복구 중심의 대응에서 벗어나 농업 현장에서 실제로 작동하는 선제적이고 지속가능한 농업지원체계 마련의 기초를 다지고자 한다"고 말했다.

안동시의회는 이번 연구용역 결과를 바탕으로 기후 위기 시대 농업의 안정적 생산 기반을 뒷받침할 수 있는 정책 대안을 정교화하고, 실효성 높은 제도 개선과 현장 적용 방안을 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.





