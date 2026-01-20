본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

양주시, 주거취약계층 대상 '경기도 주택개조사업' 34가구 모집

이종구기자

입력2026.01.20 11:59

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양주시가 주거환경 개선이 시급한 주거취약계층의 주거수준 향상을 위한 '2026년도 경기도 주택개조사업' 신청을 받고 있다.

양주시, 주거취약계층 대상 ‘경기도 주택개조사업’ 34가구 모집 안내문. 양주시 제공

양주시, 주거취약계층 대상 ‘경기도 주택개조사업’ 34가구 모집 안내문. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 ▲어르신안전하우징 ▲햇살하우징 ▲아동가구 클린서비스 등 3개 사업으로, 예비 대상자를 포함해 총 34가구를 모집한다.


'어르신안전하우징' 사업은 만 65세 이상 기초연금 수급자를 대상으로, 고령자의 주거 안전성 강화를 위해 가구당 최대 500만 원 이내에서 지원한다. 주요 지원 항목은 문턱 낮춤, 미끄럼 방지 바닥재 시공, 경사로 및 안전손잡이 설치 등이다.

'햇살하우징' 사업은 중위소득 50% 이하(4인 가구 기준 월 324만원 이하) 저소득 가구를 대상으로 난방비와 전기요금 절감을 위한 에너지 효율 개선을 지원한다. 가구당 최대 500만원 이내에서 창호·문 교체, 벽체 단열 보강, 보일러 교체, LED 조명 교체, 고효율 냉·난방기 설치 등을 지원한다.


복권기금으로 추진되는 '아동가구 클린서비스' 사업은 반지하나 옥탑 등 열악한 주거환경에 거주하는 아동 가구를 대상으로 주거환경과 위생 개선을 지원한다. 소독·방역, 도배·장판 교체, 청소 등 클린서비스와 함께 냉·난방기, 공기청정기, 세탁기, 건조기 등 물품을 지원하며, 가구당 최대 300만원 이내다.


'어르신안전하우징'과 '햇살하우징' 사업은 오는 2월 19일까지, '아동가구 클린서비스'는 3월 6일까지 관할 읍·면·동 행정복지센터를 통해 신청할 수 있다.

사업 관련 자세한 사항은 양주시 도시재생과 주거복지정비팀(양주시 주거복지센터)으로 문의하면 된다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"다리 하나 놨다가 퇴출"…경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

"불확실성에도 美증시 간다…S&P 8500 전망"

새로운 이슈 보기