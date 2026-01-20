한림교 경영대학원, 고급경영관리자과정 31기 수료식 개최

한림대학교(총장 최양희) 경영대학원은 지난 17일 학내 캠퍼스라이프센터 비전홀에서 '제31기 고급경영관리자과정(AMP) 수료식'을 개최했다.

한림대학교(총장 최양희) 경영대학원이 지난 17일 학내 캠퍼스라이프센터 비전홀에서 '제31기 고급경영관리자과정(AMP) 수료식'을 개최하고 있다. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 31기 AMP 수료생은 정·관 및 업·단체의 주요 인사 25명이며, 이견직 경영대학원장이 수료생들에게 수료증을 수여했다.

이날 행사에는 수료식 축하를 위해 장도문 AMP 총동문회장(23기), 고광만 춘천상공회의소 회장(16기), 김석구 전 한림대학교 경영대학원 겸임교수(7기)등 동문들이 참석해 자리를 빛냈다.

한림대학교 경영대학원은 1995년부터 1년 과정의 특별 공개강좌인 고급경영자관리과정을 개설해 지역의 정치·경제계의 주요 인사들을 배출해 왔다.

현재 한림대학교 경영대학원에서는 3월 20일까지 2026학년도 고급경영관리자과정(AMP) 32기를 모집 중이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



