고흥분청문화박물관, '겨울방학 박물관 바캉스' 운영

호남취재본부 김재승기자

입력2026.01.20 11:48

분청사기 자개 키링 등 신규프로그램 풍성

전남 고흥군 분청문화박물관은 겨울방학을 맞아 관내 청소년과 가족을 대상으로 우리 문화유산을 쉽고 재미있게 체험할 수 있는 '겨울방학 박물관 바캉스' 프로그램'을 2월 말까지 운영한다고 밝혔다.


이번 프로그램은 겨울방학을 맞은 청소년들이 고흥의 역사와 문화, 분청사기의 가치를 자연스럽게 이해하고, 직접 만들어보는 과정을 통해 창의성과 자기주도적 학습 능력을 기를 수 있도록 마련됐다.

전통 책 만들기, 전통 등 만들기, 분청사기 자개 키링 만들기 체험 작품. 고흥군 제공

전통 책 만들기, 전통 등 만들기, 분청사기 자개 키링 만들기 체험 작품. 고흥군 제공

프로그램은 기존 교육 방식에서 벗어나 청소년들의 흥미를 끌 수 있는 신규 체험프로그램 3종으로 구성됐다. 분청사기 문양을 활용한 '분청사기 자개 키링 만들기', 우리 전통의 제본 방식을 배워보는 '전통 책 만들기', 겨울밤을 따뜻하게 밝혀줄 '전통 등 만들기' 등 전통문화에 현대적 감각을 더한 다채로운 체험 활동을 선보인다.

이번 체험교육은 아동과 청소년들이 일상에서 문화예술을 더 친숙하게 접하고, 다양한 체험 활동을 통해 세대 간 소통의 기회를 제공함은 물론, 박물관이 단순히 유물을 관람하는 공간을 넘어 지역민이 언제든 즐겁게 머물 수 있는 '문화 놀이터'로서의 역할을 할 수 있도록 중점을 두고 있다.


분청문화박물관 관계자는 "이번 프로그램을 통해 많은 청소년과 가족들이 박물관을 찾아 고흥의 역사와 문화를 체험하며 따뜻하고 의미 있는 추억을 쌓길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr
