사회
고양시, '차례상부터 선물세트까지' 설 성수식품 전방위 점검

이종구기자

입력2026.01.20 11:19

제수용·선물용 식품
축산물 위생 집중 점검
먹거리 안전 최우선

경기 고양특례시(시장 이동환)는 다가오는 설 명절을 맞아 시민들이 안심하고 성수 식품을 구매·섭취할 수 있도록 '2026년 설 명절 성수식품·축산물 안전 점검'을 23일까지 실시한다고 20일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

이번 점검은 설 명절 기간 소비가 많은 제수용·선물용 식품 및 축산물에 대한 위생·안전 관리 강화를 위한 목적으로 한다.


시는 명절 음식을 취급하고 있는 식품제조가공업소, 대형마트, 전통시장, 건강기능식품판매업소, 축산물 판매업소 등 총 100여 개소를 대상으로 점검을 실시할 예정이다.

이번 점검은 경기도 특별사법경찰단(특사경)과 공조해 '식품위생법', '식품등의 표시·광고에 관한 법률', '축산물 위생관리법' 등 관련법에 해당되는 ▲작업장 등 위생 관리 ▲냉장·냉동식품 보관 기준 ▲소비기한 경과 제품 사용 여부 ▲자가품질 검사여부 ▲포장육 또는 선물세트 상품의 표시기준 등을 집중적으로 점검하고 위반 사항이 적발될 경우 행정처분도 진행될 예정이다.


특히 대형마트, 재래시장에서 시민들이 많이 찾는 떡, 전 등 조리식품과 더불어 제수용 식육·포장육 등 수거 검사도 병행한다. 수거 검사 결과 부적합 식품에 대해서는 즉시 회수 및 폐기 등 조치가 이루어질 예정이다.


고양특례시 관계자는 "명절 기간 동안 성수식품의 소비가 집중되는 만큼, 유통 단계부터 조리 환경까지 꼼꼼히 살펴 시민 먹거리 안전에 빈틈이 없도록 하겠다"고 밝혔다.




고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
