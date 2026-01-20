BNK부산은행, ‘연금 새출발 이벤트’… 시니어 노후금융 지원

4대 연금 신규·계좌이동 고객



BNK부산은행(은행장 김성주)이 새해를 맞아 시니어 고객의 안정적인 노후 금융을 지원하기 위해 '부산은행과 함께하는 연금 새출발 이벤트'를 실시한다.

부산은행은 오는 3월 31일까지 국민연금·공무원연금·사학연금·군인연금 등 4대 연금을 부산은행 계좌로 처음 입금하거나, 타 금융기관에서 부산은행으로 입금 계좌를 변경한 신규 고객을 대상으로 이번 이벤트를 진행한다고 20일 전했다. 다만 2025년에 4대 연금 입금 이력이 있는 고객은 대상에서 제외된다.

이벤트 대상 고객 중 선착순 500명에게는 부산은행 예금상품 가입 시 사용할 수 있는 금융쿠폰 1만원이 제공된다. 또 참여 고객 전원을 대상으로 추첨을 통해 ▲이마트(신세계) 상품권 100만원(1명) ▲10만원(50명) ▲3만원(100명) ▲1만원(100명) 등의 경품을 지급한다.

떠 이벤트 기간 중 주택연금대출 신규 고객 가운데 선착순 100명에게도 금융쿠폰 1만원이 제공된다. 이와 함께 신규 고객 전원을 대상으로 추첨을 통해 ▲이마트(신세계) 상품권 10만원(1명) ▲5만원(5명) ▲1만원(100명)을 추가로 증정한다.

이벤트 참여는 부산은행 모바일뱅킹 앱(App) 내 이벤트 페이지에서 응모해야 하며, 경품 지급을 위해 추첨일 기준 마케팅 수신(SMS·PUSH) 동의가 필요하다. 자세한 내용은 부산은행 모바일뱅킹 앱을 통해 확인할 수 있다.

옥영수 부산은행 개인고객부장은 "이번 연금 새출발 이벤트는 시니어 고객이 부산은행과 함께 안정적인 금융 생활을 시작할 수 있도록 마련했다"며 "연금과 주택연금 등 노후 금융 전반에서 고객 편의성과 혜택을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

