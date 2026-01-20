본문 바로가기
BNK부산은행, ‘연금 새출발 이벤트’… 시니어 노후금융 지원

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.20 11:55

4대 연금 신규·계좌이동 고객

금융쿠폰·상품권 혜택 제공

BNK부산은행(은행장 김성주)이 새해를 맞아 시니어 고객의 안정적인 노후 금융을 지원하기 위해 '부산은행과 함께하는 연금 새출발 이벤트'를 실시한다.


부산은행은 오는 3월 31일까지 국민연금·공무원연금·사학연금·군인연금 등 4대 연금을 부산은행 계좌로 처음 입금하거나, 타 금융기관에서 부산은행으로 입금 계좌를 변경한 신규 고객을 대상으로 이번 이벤트를 진행한다고 20일 전했다. 다만 2025년에 4대 연금 입금 이력이 있는 고객은 대상에서 제외된다.

이벤트 대상 고객 중 선착순 500명에게는 부산은행 예금상품 가입 시 사용할 수 있는 금융쿠폰 1만원이 제공된다. 또 참여 고객 전원을 대상으로 추첨을 통해 ▲이마트(신세계) 상품권 100만원(1명) ▲10만원(50명) ▲3만원(100명) ▲1만원(100명) 등의 경품을 지급한다.


떠 이벤트 기간 중 주택연금대출 신규 고객 가운데 선착순 100명에게도 금융쿠폰 1만원이 제공된다. 이와 함께 신규 고객 전원을 대상으로 추첨을 통해 ▲이마트(신세계) 상품권 10만원(1명) ▲5만원(5명) ▲1만원(100명)을 추가로 증정한다.


이벤트 참여는 부산은행 모바일뱅킹 앱(App) 내 이벤트 페이지에서 응모해야 하며, 경품 지급을 위해 추첨일 기준 마케팅 수신(SMS·PUSH) 동의가 필요하다. 자세한 내용은 부산은행 모바일뱅킹 앱을 통해 확인할 수 있다.

옥영수 부산은행 개인고객부장은 "이번 연금 새출발 이벤트는 시니어 고객이 부산은행과 함께 안정적인 금융 생활을 시작할 수 있도록 마련했다"며 "연금과 주택연금 등 노후 금융 전반에서 고객 편의성과 혜택을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

BNK부산은행, 4대 연금 신규 고객 대상 이벤트 안내문.

BNK부산은행, 4대 연금 신규 고객 대상 이벤트 안내문.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
