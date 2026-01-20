본문 바로가기
인천시교육청-강화군, '강화교육발전특구 지역협의체' 발족

박혜숙기자

입력2026.01.20 11:14

시계아이콘00분 27초 소요
인천시교육청은 '2026 강화교육발전특구'의 성공적인 안착을 위해 강화군과 함께 '교육발전특구 지역협의체'를 발족했다고 20일 밝혔다.


지역협의체는 교육청과 지방자치단체, 관계기관, 지역주민이 함께하는 민·관·학 거버넌스로, 특구 운영의 주요 정책 방향을 결정하고 협력체계를 강화하기 위해 발족했다.

공동위원장인 인천시교육감과 강화군수, 실무추진단과 지역 주민대표 등이 참여하는 협의체는 현장의 목소리를 정책에 반영하는 컨트롤타워 역할을 한다.


도성훈 인천시교육감(왼쪽)과 박용철 강화군수가 지난 16일 강화교육발전특구 지역협의체 첫 회의에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.16 인천시교육청 제공.

도성훈 인천시교육감(왼쪽)과 박용철 강화군수가 지난 16일 강화교육발전특구 지역협의체 첫 회의에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.16 인천시교육청 제공.

지난 16일 첫 협의회에서는 정책 수립 과정에 지역사회의 다양한 여론을 반영하자는 합의가 있었으며, 강화교육특구 핵심 사업인 '가족체류형 농어촌 유학 프로그램'의 세부 추진 방안이 중점 논의됐다.


시 교육청은 세부 계획 수립과 사업 추진의 실천력을 높이기 위해 교육청 총괄 부서와 강화군청 실무자로 구성된 '실무추진단'을 별도로 운영할 방침이다.

인천시교육청 관계자는 "지자체와의 협력을 강화하며 강화군만의 특색을 살린 교육 모델을 만들어 나갈 것"이라며 "협의체의 논의 결과가 실제 사업에 반영돼 교육발전특구 사업의 질적 향상을 가져올 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
