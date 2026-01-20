"교사들이 먼저 배운다"…강원교육청, IoT 캡스톤 디자인 프로젝트 운영

강원도교육청, '2025 동계 사물인터넷(IoT) 교원 신기술 연수' 개최

강원특별자치도교육청은 지난 19일부터 21일까지 고등학교 교원을 대상으로 '2025학년도 동계방학 신기술 연수(사물인터넷(IoT) 캡스톤 디자인 프로젝트)'를 운영했다고 20일 밝혔다.

강원특별자치도교육청은 지난 19일부터 21일까지 고등학교 교원을 대상으로 '2025학년도 동계방학 신기술 연수(사물인터넷(IoT) 캡스톤 디자인 프로젝트)'를 운영하고 있다. 강원도교육청 제공

이번 연수는 한국폴리텍대학 꿈드림공작소 사업과 연계하여 한국폴리텍(Ⅲ)대학 춘천캠퍼스에서 운영되며, 사물인터넷(IoT) 개발 및 프로그래밍 기술을 학습하고, 교육 현장 적용 가능성을 탐색하는 데 초점을 두었다.

특히, 이번 연수를 통해 신기술·신산업 분야에 대한 교원의 이해도를 높이고 지도 역량을 강화하여, 직업계고 학과 개편 및 재구조화를 추진하는 학교(학과)의 교육과정 운영 내실화를 뒷받침하는 교수·학습 역량을 제고하고자 기획되었다.

'사물인터넷(IoT) 캡스톤 디자인 프로젝트' 과정은 △저전력 시스템온칩(SoC) 기반 ESP32 임베디드 보드 활용 △환경센서 통합을 통한 자동·지능형 관리 시스템 구현 △사물인터넷(IoT) 기반 캡스톤 디자인 프로젝트 수행 등 실무 및 과제 수행 중심으로 설계되었다.

연수 참가 교원들은 센서 연동과 데이터 수집·처리, 제어 프로그래밍 등 사물인터넷(IoT) 구현의 핵심 요소를 프로젝트 형태로 경험하며, 수업 설계 및 실습 지도에 적용 가능한 교수·학습 방법을 함께 모색하였다.

김성래 중등교육과장은 "이번 연수는 신기술·신산업 분야의 변화와 기술 발전을 이해하고, 학교 현장에서 학생 지도를 위한 실무역량을 높이는 데 초점을 두고 있다"며 "향후 다양한 직무연수 기회 제공을 통해 직업계고 재구조화 및 학과 개편 등을 고려한 교원 역량 강화와 교육과정 운영 내실화를 적극 지원하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



