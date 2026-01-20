재취업한 경력단절자도 '중소기업 취업자 감면'…"연말정산 공제 챙기세요"

육아휴직급여를 받은 배우자도 기본공제 가능

못다 공제받은 기부금은 10년간 이월 공제

주거용 오피스텔도 월세액·주택자금공제 적용

결혼·출산·육아 등으로 퇴직했다가 중소기업에 재취업한 경우 중소기업 취업자 소득세 감면을 받을 수 있다. 육아휴직급여를 받은 배우자와 근로장학금을 받은 자녀도 연말정산 시 기본공제가 가능하고, 공제받지 않은 기부금은 10년간 이월해 공제받을 수 있다.

국세청은 연말정산을 맞아 근로자들이 공제항목을 빠짐없이 챙길 수 있도록 '놓치기 쉬운 공제·감면 혜택'을 20일 안내했다.

우선 중소기업에 취업한 청년 근로자(19세 이상·34세 이하)는 취업일로부터 5년간 소득세의 90%를, 60세 이상 또는 장애인·경력단절 근로자는 취업일로부터 3년간 소득세의 70%를 감면받을 수 있다. 특히 지난해 3월14일 이후 취업해 지급받는 소득분부터는 경력단절 여성뿐만 아니라, 경력단절 남성도 소득세 감면을 적용받을 수 있다. 1년 이상 계속 근로한 자가 결혼·임신·출산·육아·자녀교육·가족돌봄으로 퇴직 후 퇴직일로부터 2년 이상 15년 미만의 기간이 지나 취업한 경우 소득세 감면이 가능하다.

육아휴직급여를 받은 배우자와 근로장학금을 받은 자녀도 다른 소득이 없다면 지급받은 금액과 관계없이 기본공제와 신용카드·의료비·교육비·보험료·기부금 공제를 받을 수 있다. 단, 20세를 초과하는 자녀는 기본공제와 보험료 공제 적용 불가하다.

2024년 이전에 기부하고 공제받지 않은 특례기부금 및 일반기부금은 10년간 이월해 공제받을 수 있다. 기부금 자료가 간소화 서비스에서 조회되지 않는 경우엔 기부단체로부터 직접 기부금 영수증을 발급받아 회사에 제출하면 공제받을 수 있다.

아파트뿐만 아니라 주거용 오피스텔이나 고시원을 임차해 거주하면서 월세를 지급하는 근로자도 월세액 세액공제를 받을 수 있다. 금융기관 등으로부터 전세자금을 대출받아 상환하고 있는 경우에도 주택임차자금 차입금 원리금 상환액 공제를 받을 수 있다.

연말정산과 관련한 공제요건과 유의사항 등에 대해 궁금한 사항은 국세청 홈페이지의 연말정산 종합안내 또는 국세상담센터를 이용하면 안내받을 수 있다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>