보성군, 올 상반기 직접 일자리사업 참여자 모집

호남취재본부 허선식기자

입력2026.01.20 11:55

청년층 일 경험 기회 확대
오는 30일까지 읍면 행정복지센터서 접수

전남 보성군은 청년층의 취업 기회 확대와 경제적으로 어려움을 겪는 취업 취약계층을 위한 고용 대책의 하나로 오는 30일까지 상반기 직접 일자리사업(공공 일자리 사업, 지역 공동체 일자리 사업) 참여자를 모집한다고 밝혔다.


이번 사업은 2월 23일부터 6월 30일까지 약 4개월간 진행될 예정이다. 보성군은 공공 일자리 사업으로 30개 사업 36명을, 지역 공동체 일자리 사업으로 5개 사업 12명을 선발해 배치할 계획이다.

보성군은 오는 1월 30일까지 상반기 직접 일자리사업 참여자를 모집한다. 보성군 제공

주요 사업으로는 보성 열선루 이순신 역사문화공원, 메타세콰이어길, 중수문 생태공원 등 관광지 정비와 보성향교, 벌교생태공원 등 문화생활 공간 정비, 그리고 지역 내 환경정비 등이 포함된다.

특히, 올해는 보성군 청년센터와 BS 청춘 마켓, 제암산자연휴양림에 더해 방진관에 청년 코디네이터를 모집하고, 벌교 버스터미널 청년 도우미, 보건소 청년 동행 매니저, 한국차박물관 청년 안내인(도슨트)을 모집하는 등 채용 규모에서 전년 대비 75% 증가한 것이 큰 특징이다.


참여 자격은 사업 개시일 기준 만 18세 이상의 보성군민으로, 가구 기준 중위소득 60% 이하이면서 재산이 4억 원 미만인 가구의 구성원이다. 다만, 18세~49세 청년을 선발하는 사업에는 소득 및 재산과 관계없이 공고일(1월 19일) 기준 보성군에 거주하면 누구나 신청이 가능하다.


선발 결과는 소득, 재산, 기타 자격요건 등을 종합 평가해 2월 20일 전후로 선발자에게 개별 통보될 예정이다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
