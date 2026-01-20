"한파를 녹이는 따뜻한 한끼"…광양제철소,새해맞이 어르신 급식봉사 실시

지역 어르신 등 배려계층 위한 배식봉사…쌀 500kg도 전달

포스코 광양제철소(소장 고재윤)가 새해를 맞이해 19일, 광양시 광양읍 YWCA 무료급식소에서 지역 소외계층을 위한 특별 배식 봉사활동을 펼쳤다.

광양제철소 직원 및 포철공고 동문 등으로 구성된 '광양 포철공고 사랑나눔봉사단'은 새해맞이 특별 급식을 위해 이날 직접 무료급식소를 찾아 봉사활동에 솔선수범했다. 이날 YWCA 무료급식소에는 100여명의 지역 어르신들이 방문해 성황을 이뤘다.

광양제철소가 새해를 맞이해 지난 19일, 광양시 광양읍 YWCA무료급식소에서 지역 소외계층을 위한 특별 배식 봉사활동을 펼쳤다. 광양제철소 제공 AD 원본보기 아이콘

봉사자들은 추운 겨울날 무료급식소를 찾은 어르신들을 위해 따뜻한 특식을 배식했으며, 식사 중 말벗이 되는 시간도 가지며 어르신들의 정서적 지원을 위한 노력도 아끼지 않았다.

아울러, 실외 휴게실 벤치와 시설물 보수 · 도색작업 등 환경개선까지 진행하며 급식소를 방문하는 시민들의 편익을 높이는 데 기여했다.

배식 봉사활동 이후에는 독거노인 등 지역 배려계층의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위한 쌀 전달식도 진행됐다. 광양 포철공고 동문회에서 자체적으로 준비한 쌀 500kg을 후원하며 지역 어르신들이 보다 더 풍성한 겨울이 될 수 있도록 도왔다.

'광양 포철공고 사랑나눔봉사단' 관계자는 "오늘 진행한 나눔 활동이 한파 속에서 어렵게 생활하고 계신 우리 이웃들께 따뜻한 온기로 전해졌으면 한다"며 "이웃들을 위해 항상 묵묵히 일하고 있는 우리 봉사단원들께도 깊은 감사의 말씀을 전한다"고 말했다.

한편, 광양제철소는 새해를 맞이해 광양 지역의 배려계층을 위한 따뜻한 연말 나기 지원에 앞장서고 있다. 지역 아동센터 등·하원 도움과 도시락 배달, 지역 아동센터에 직접 제작한 목공예품 전달, 장애인복지관 놀이 수업 활동, 새해맞이 지역 마을회관 떡국 나눔 활동 등 지역사회를 위한 다양한 나눔 활동을 적극 펼치고 있다





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>