웹젠, 오픈월드 액션 RPG '드래곤소드' 사전 다운로드

노경조기자

입력2026.01.20 10:54

21일 정식 출시…모바일·PC 지원

웹젠은 신작 '드래곤소드'의 정식 출시를 하루 앞두고 사전 다운로드 서비스를 제공한다고 20일 밝혔다.


'드래곤소드' 사전 다운로드. 웹젠 제공

'드래곤소드'는 국산 오픈월드 액션 역할수행게임(RPG)으로 오픈월드에서 펼쳐지는 콤보 액션 기반의 정교하고 화려한 전투가 특징이다. 조작의 접근성을 높여 수준 높은 액션을 구현할 수 있다. 모바일과 PC 크로스 플랫폼을 지원한다.

웹젠은 출시일에 접속자가 많이 몰려 발생할 수 있는 불편을 최소화하기 위해 사전 다운로드를 준비했다고 설명했다. 모바일 버전은 이날 오후 2시부터 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있다. PC 버전은 '드래곤소드' 공식 브랜드 홈페이지와 커뮤니티에서 '웹젠 런처'를 다운받아 설치할 수 있다.


사전 등록은 이날 정오에 마감된다. 공식 브랜드 홈페이지를 통해 등록한 회원들에게는 캐릭터 소환권 '영롱한 여신석' 등의 고급 보상이 주어진다. 주요 앱 마켓, 카카오게임 사전예약 채널을 통해 등록한 회원들은 게임 아이템과 경품을 얻을 수 있다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
