핀산협, 신규임원 3명 추가선임

신임 부회장에 류홍렬 비댁스 대표

이사엔 이효진 에잇퍼센트 대표

임관웅 즐거운 대표 선임

한국핀테크산업협회는 지난 16일 정기 이사회를 열고 신임 부회장과 이사를 선임했다고 20일 밝혔다.

신임 부회장엔 류홍렬 비댁스 대표, 신임 이사엔 이효진 에잇퍼센트 대표, 임관웅 즐거운 대표를 선임했다.

비댁스는 자산 이전없이 국내외 디지털자산 거래소 이용을 지원하며 거래 정산·결제 기능을 통해 기관 고객이 디지털자산을 보다 효율적으로 운용하도록 지원하는 기업이다.

에잇퍼센트는 중금리 대출 온라인투자연계금융(P2P금융) 기업으로, 데이터 기반 신용평가와 리스크관리 역량을 바탕으로 개인·법인 투자자와 중저신용 차주를 연결해준다.

즐거운은 국내 420여개 브랜드사 상품을 자사 플랫폼 '스마일콘어드민'을 통해 모바일 쿠폰으로 변환, 국내 500여개 이상 기업 간 거래(B2B), 카카오, 소셜미디어 및 오픈마켓에 판매하는 모바일 쿠폰 업체다.

한편 핀산협은 금융위원회 설립 인가 비영리 사단법인으로 핀테크 기업의 목소리를 대변하는 국내 최대 핀테크 네트워크 기관이다. 다양한 분야에서 디지털금융 혁신을 선도하는 550여 개 핀테크 기업이 회원사로 참여한다.





