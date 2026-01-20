본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

‘대북 송금 회유 의혹’ 김성태 전 쌍방울 회장 檢 재소환 조사

허경준기자

입력2026.01.20 10:51

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘연어 술 파티 의혹’ 피의자 조사

'쌍방울 대북 송금 사건' 수사 과정에서 제기된 '연어·술파티 회유 의혹'과 관련해 김성태 전 쌍방울 회장이 지난 8일 서울 서초구 서울고등검찰청 인권침해점검 태스크포스(TF)에서 조사를 받기 위해 출석하고 있다.

'쌍방울 대북 송금 사건' 수사 과정에서 제기된 '연어·술파티 회유 의혹'과 관련해 김성태 전 쌍방울 회장이 지난 8일 서울 서초구 서울고등검찰청 인권침해점검 태스크포스(TF)에서 조사를 받기 위해 출석하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

쌍방울 그룹의 불법 대북 송금 수사 과정에서 진술을 회유했다는 의혹을 수사하고 있는 검찰이 김성태 전 쌍방울 회장을 재소환했다.


서울고검 인권침해 태스크포스(TF)는 20일 김 전 회장을 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있다. TF가 김 전 회장을 소환한 것은 이달 8일에 이어 두 번째다.

TF는 2023년 5월 수원지검 수사팀이 쌍방울 대북 송금 사건 수사를 하면서 이화영 전 경기도 평화부지사를 회유하기 위해 조사실에서 '연어 술 파티'를 벌였다는 의혹을 수사하고 있다.


또 TF는 쌍방울이 대북 송금 재판 핵심 증인인 안부수 아태평화교류협회장을 회유하기 위해 금전적 혜택을 제공했단 의혹에 대해서도 수사 중이다.


앞서 TF는 이달 6일과 7일 방용철 전 쌍방울 그룹 부회장과 박모 전 쌍방울 그룹 이사를 소환해 조사하기도 했다. TF는 위계공무집행방해와 횡령, 배임 혐의로 안 회장과 방 전 부회장, 박 전 이사에 대한 구속영장을 청구했지만, 신병 확보에 실패했다.

TF는 안 회장이 증언을 바꾸는 대가로 쌍방울 측이 안 회장과 가족에게 각종 편의를 제공한 것으로 판단했다. 안 회장의 변호사비를 대납하고 그의 자녀에게 주거용 오피스텔을 제공 및 회사 채용 등 특혜를 줬다고 보고 구속영장을 청구했지만 기각됐다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"다리 하나 놨다가 퇴출"…경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

"불확실성에도 美증시 간다…S&P 8500 전망"

새로운 이슈 보기