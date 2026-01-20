‘대북 송금 회유 의혹’ 김성태 전 쌍방울 회장 檢 재소환 조사

‘연어 술 파티 의혹’ 피의자 조사

'쌍방울 대북 송금 사건' 수사 과정에서 제기된 '연어·술파티 회유 의혹'과 관련해 김성태 전 쌍방울 회장이 지난 8일 서울 서초구 서울고등검찰청 인권침해점검 태스크포스(TF)에서 조사를 받기 위해 출석하고 있다. AD 원본보기 아이콘

쌍방울 그룹의 불법 대북 송금 수사 과정에서 진술을 회유했다는 의혹을 수사하고 있는 검찰이 김성태 전 쌍방울 회장을 재소환했다.

서울고검 인권침해 태스크포스(TF)는 20일 김 전 회장을 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있다. TF가 김 전 회장을 소환한 것은 이달 8일에 이어 두 번째다.

TF는 2023년 5월 수원지검 수사팀이 쌍방울 대북 송금 사건 수사를 하면서 이화영 전 경기도 평화부지사를 회유하기 위해 조사실에서 '연어 술 파티'를 벌였다는 의혹을 수사하고 있다.

또 TF는 쌍방울이 대북 송금 재판 핵심 증인인 안부수 아태평화교류협회장을 회유하기 위해 금전적 혜택을 제공했단 의혹에 대해서도 수사 중이다.

앞서 TF는 이달 6일과 7일 방용철 전 쌍방울 그룹 부회장과 박모 전 쌍방울 그룹 이사를 소환해 조사하기도 했다. TF는 위계공무집행방해와 횡령, 배임 혐의로 안 회장과 방 전 부회장, 박 전 이사에 대한 구속영장을 청구했지만, 신병 확보에 실패했다.

TF는 안 회장이 증언을 바꾸는 대가로 쌍방울 측이 안 회장과 가족에게 각종 편의를 제공한 것으로 판단했다. 안 회장의 변호사비를 대납하고 그의 자녀에게 주거용 오피스텔을 제공 및 회사 채용 등 특혜를 줬다고 보고 구속영장을 청구했지만 기각됐다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



무단전재 배포금지