본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

서울경찰, '치안파트너스' 출범…시민과 함께 치안정책 논의

변선진기자

입력2026.01.20 14:00

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울경찰이 시민과의 소통을 강화하고 실질적인 치안 협력을 위해 '서울경찰 치안파트너스'를 공식 출범시켰다.

서울경찰, '치안파트너스' 출범…시민과 함께 치안정책 논의
AD
원본보기 아이콘

서울경찰청은 20일 오후 서울 종로구 청사에서 시민들과 함께하는 '서울경찰 치안파트너스' 출범식 및 연합 간담회를 개최했다.


이날 행사에는 박정보 서울경찰청장을 비롯해 맘카페 회원, 자율방범대, 녹색어머니연합회 등 14개 단체 대표자 30명과 경찰 관계자 등 총 51명이 참석했다.

'서울경찰 치안파트너스'는 기존 경찰 협력단체에 국한됐던 협력 범위를 넘어, 맘카페 회원 등 실제 치안 서비스 수요자까지 포함한 소통 협의체다. 현장의 생생한 목소리를 수렴해 실질적인 치안 정책에 반영하겠다는 취지로 마련됐다.


이날 서울경찰청은 ▲서울교통 Re-디자인 프로젝트 ▲기본질서 Re-디자인 프로젝트 ▲경찰 수사 국민 신뢰 확보 방안 ▲관계성 범죄 대응 및 피해자 보호 방안 등 주요 시책을 공유하고, 서울 치안의 방향성을 논의했다.


서울경찰청은 이번 출범에 맞춰 홈페이지 내 전용 소통 공간인 '서울경찰聽(들을 청)'을 개설했다. 치안파트너스 회원들이 상시로 정책 제안과 현장 의견을 전달할 수 있는 창구 역할을 할 것으로 기대된다. 접수된 의견은 담당 부서가 직접 검토해 답변하며, 향후 치안 정책 개선을 위한 자료로 활용될 예정이다.

박정보 서울경찰청장은 "급변하는 치안 환경 속에서 치안은 더 이상 경찰만의 노력으로 완성될 수 없다"며 "시민의 소중한 의견을 적극 수렴해 시민 모두가 공감하고 안심할 수 있는 서울을 만들어 가겠다"고 강조했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다… "이젠 부르는 게 값" 6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

"이 크기가 맞아?" "마카롱인줄"…맥도날드 햄버거 크기에 뿔났다

'흑백2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사 반대"

"우리 아들한테 집 사주는 방법?"…5000원짜리 다이소템에 육아맘들 문의 폭주

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

의사 위에 SK맨…반도체기업 성과급에 대학입시까지 흔들

'日여행 자제령'에 12월 일본 방문 중국인 45% 감소

새로운 이슈 보기