연구개발특구에 1673억 쏟는다…지역 딥테크 창업 '전주기 패스트트랙' 구축

과기정통부, '26년 특구육성사업 44% 증액…스케일업·글로벌 진출까지 연계

과학기술정보통신부는 연구개발특구를 지역 딥테크 창업의 핵심 거점으로 육성하기 위해 2026년 연구개발특구육성사업에 총 1673억원을 투자한다고 밝혔다. 이는 전년 대비 512억원(44%) 증액된 규모로, 기술창업부터 기업 스케일업, 글로벌 진출까지 끊김이 없는 전주기 성장체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.

정부는 특구를 중심으로 대학·연구소의 우수 연구성과가 지역 내 창업으로 곧바로 이어지고, 유망 기업이 실증·사업화를 거쳐 시장에 안착하도록 지원을 대폭 강화할 계획이다. 이를 통해 지역에서 탄생한 딥테크 기업이 지속 성장할 수 있는 '패스트트랙'을 만든다는 구상이다.

전략기술 연구성과 사업화에는 757억원이 투입된다. 전년 대비 51.2% 늘어난 규모로, 딥테크 기술 기반 창업기획·팀빌딩·초기 투자 연계를 종합 지원하는 기술창업 스튜디오 지원을 확대한다. 특구 내 대학·연구소의 기술이 지역 창업으로 직접 연결되도록 초기 성장 기반을 집중 지원한다.

실증과 사업화를 잇는 특구혁신성장 스케일업 지원도 380억원으로 확대됐다. 규제샌드박스를 활용한 신기술 실증특례 연구개발(R&D)을 강화하고, 지역 특화 분야 기업을 대상으로 파일럿 테스트(Pilot-Test), 시제품 제작 등 실증 단계의 기술 고도화를 지원한다. 특히 유망 딥테크 기업을 선별해 10억원 이상 중·대형 연구개발·사업화(R&BD)를 다년간 집중 지원함으로써 기술이 실험 단계에 머무르지 않고 시장 선점으로 이어지도록 할 방침이다.

글로벌 진출을 겨냥한 글로벌 부스트업 프로젝트는 115억원으로 대폭 확대됐다. 전년 대비 131% 증가한 예산으로, 해외 진출을 추진하는 특구 기업을 대상으로 글로벌 R&BD와 해외 현지 개념검증(PoC)을 지원해 현지 시장 적용을 돕는다.

과기정통부는 이번 투자를 통해 연구개발특구가 단순한 연구성과 사업화 거점을 넘어 딥테크·전략기술 분야의 지역 주도 혁신성장을 이끄는 핵심 허브로 자리매김할 것으로 기대하고 있다. 2026년 연구개발특구육성사업 공고는 과기정통부와 연구개발특구진흥재단 누리집을 통해 확인할 수 있다.





