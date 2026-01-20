송언석 국민의힘 원내대표가 20일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스6만원에서 42만원으로 7배 급등하더니 다 오른다…... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 송언석 "신임 靑정무수석, 장동혁 대표 단식 농성장 방문해야"
2026년 01월 20일(화)
송언석 국민의힘 원내대표가 20일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"다리 못 뻗고 등받이도 고정"…'닭장 좌석 논란' 캐나다 항공사, 비난 폭주에 결국
"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩
"내 허락 없이 31만원짜리 식기 세척기 샀다고?"…분노한 남편에 '갑론을박'
"40대 이상은 안 받아요"…나이 때문에 술집 문턱서 '컷' 당했다
"상조 비용만 1000만원…조용히 보내드리고 싶다" 무빈소 장례 확산
'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"
"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩
"다리 하나 놨다가 퇴출"…경고 무시한 두 도시의 교훈
"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다
카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속
"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다