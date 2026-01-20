내달 25일 저녁 낭독 공연

'그 산이 정말 거기 있었을까'

경기 구리시(시장 백경현)는 박완서 작가 타계 15주기를 맞아 작가의 문학세계와 업적을 되새기고 그 의미를 시민과 함께 나누고자, 오는 2월 25일 오후 7시 구리아트홀 코스모스 대극장에서 추모 낭독 공연을 개최한다고 20일 밝혔다.

구리시, 제14회 '박완서， 배우가 다시 읽다' 낭독 공연 개최. 구리시 제공

1970년 장편소설 '나목'으로 등단한 한국문학의 거목 박완서 작가는 1998년부터 구리시 아치울 마을에 정착해 2011년 타계하시기 전까지 구리시에서 활발한 집필활동을 이어왔다.

구리시립도서관은 작가가 타계한 이듬해인 2012년부터 '박완서, 배우가 다시 읽다'라는 제목으로 매년 추모 낭독 공연을 개최해 왔으며, 올해로 14회째를 맞아 구리시를 대표하는 문학 행사로 자리매김했다.

이 공연은 텍스트 중심으로 향유되던 문학을 무대 예술로 재해석한 복합 예술 콘텐츠로, 시민들에게 문학을 더 친근하게 즐길 수 있는 새로운 감상 방식을 제시해 왔다. 올해는 장편소설 '그 산이 정말 거기 있었을까'를 낭독 공연으로 재구성해 관객들에게 깊은 여운과 울림을 전할 예정이다.

'그 산이 정말 거기 있었을까'는 6·25전쟁의 참혹함 속에서 가족의 상실과 개인의 고통을 겪는 한 여성의 이야기를 그린 작가의 자전적 소설로, 전쟁이 남긴 상흔과 트라우마를 예술로 승화시키려는 주인공의 치열한 내면을 섬세하게 담아낸 작품이다. 비극을 직시하고 아픔을 넘어 삶을 어떻게 다시 살아갈 것인가에 대한 깊은 성찰을 담고 있다.

이번 공연은 박완서 작가 특유의 문체와 세계관을 살린 낭독 형식에 연극적 요소를 결합한 복합 예술문학 공연으로 구성된다. 작품의 정서에 어울리는 배경음악과 절제된 연출을 통해, 관객에게 듣는 즐거움과 보는 몰입감을 동시에 제공할 예정이다.

아울러 낭독 공연과 연계해, 독서가 자연스럽게 이어질 수 있도록 참여형 문학 강좌 '심층 독서: 다시 읽는 박완서' 프로그램도 운영한다. 해당 프로그램은 독서 문화 기획자 권인걸 강사와 함께 3주간 진행되며, 세대를 아우르는 박완서 문학을 함께 읽고 나누는 과정을 통해 작품의 의미와 가치를 더 깊이 이해하는 계기를 마련할 계획이다.

백경현 구리시장은 "이번 추모 낭독 공연은 문학의 문턱을 낮추고 시민들이 박완서 작가의 작품을 더욱 깊이 공감할 수 있는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 구리시는 문학과 예술을 통해 시민의 삶을 풍요롭게 하는 문화도시로 나아가겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



