[포토] '코스피 4900 잠시 붕괴'

윤동주기자

입력2026.01.20 10:17

[포토] '코스피 4900 잠시 붕괴'
20일 코스피 지수가 4900선에서 등락을 거듭하고 있다. 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수와 코스닥 지수, 환율이 표시되고 있다.





아시아경제(www.asiae.co.kr)

