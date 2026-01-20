[포토] 당정 “고성·연천·파주 등 군 사격장 피해지역 8곳 추가 지정”

한정애 더불어민주당 정책위의장이 20일 서울 국회 의원회관에서 열린 군용비행장 및 군 사격장 소음피해대책 관련 당정 협의에서 발언하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>